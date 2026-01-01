VUČIĆ SE ZAHVALIO GRAĐANIMA SRBIJE NA STRPLJENJU I LJUBAVI PREMA OTADŽBINI: Hteli su nas mrtve, ponižene i sklonjene iz zemlje!

Predsednik Aleksandar Vučić više puta je u prethodnom periodu isticao snagu građana Srbije koji su ostali nepokolebljivi u svojoj ljubavi prema otadžbini i nisu prihvatili politiku blokadera, koji su ih tokom 2025. pozivali na štrajkove, blokade, nasilničke akcije...

Srpska napredna stranka podelila je na svom Instagram nalogu jednu od tih poruka predsednika Srbije:

- Mi se nijednog trenutka nismo plašili njih. Znali smo o kome se radi. Teže su povređeni samo oni koji su čuvali Srbiju. I od noža i od njihovih pištolja. Ponosan sam na vas što smo se tako ponašali. Da se prema njima nikada ne odnosimo onako kako su oni hteli da se odnose prema nama. Hteli su nas mrtve, ponižene, sklonjene iz zemlje. Mi njih želimo ovde u našoj zemlji. Želimo da žive zajedno sa nama. Želimo da žive bolje. Želimo da ih saslušamo. I zahvaljujući vašem strpljenju i vašoj ljubavi prema otadžbini niko nije stradao.

Autor: S.M.