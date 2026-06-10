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'SRBIJA JE SVETINJA' Vučić poručio da ljubav prema otadžbini uvek pobeđuje: Volim je najviše na svetu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/avucic ||

Predsednik Aleksandar Vučić je u novoj objavi na Instagramu istakao da ljubav prema otadžbini uvek dolazi ispred svega i pobeđuje sve izazove.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom porukom na svom zvaničnom Instagram nalogu, uputivši snažne reči građanima u trenutku kada se Srbija suočava sa brojnim izazovima i pritiscima, kako spolja, tako i iznutra.

- Srbija je svetinja, volim je najviše na svetu. Ljubav prema Srbiji uvek pobeđuje - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Ovim rečima predsednik je još jednom podvukao da ljubav prema otadžbini nije samo politička, već i njegova duboka ljudska misija. Ovaj narativ jasno pokazuje da je svakodnevna borba državnog vrha okrenuta isključivo stvaranju blistave budućnosti za sve građane Srbije, a ne za odabrane i privilegovane grupe.

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Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

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