'SRBIJA JE SVETINJA' Vučić poručio da ljubav prema otadžbini uvek pobeđuje: Volim je najviše na svetu! (FOTO)

Predsednik Aleksandar Vučić je u novoj objavi na Instagramu istakao da ljubav prema otadžbini uvek dolazi ispred svega i pobeđuje sve izazove.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom porukom na svom zvaničnom Instagram nalogu, uputivši snažne reči građanima u trenutku kada se Srbija suočava sa brojnim izazovima i pritiscima, kako spolja, tako i iznutra.

- Srbija je svetinja, volim je najviše na svetu. Ljubav prema Srbiji uvek pobeđuje - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Ovim rečima predsednik je još jednom podvukao da ljubav prema otadžbini nije samo politička, već i njegova duboka ljudska misija. Ovaj narativ jasno pokazuje da je svakodnevna borba državnog vrha okrenuta isključivo stvaranju blistave budućnosti za sve građane Srbije, a ne za odabrane i privilegovane grupe.

Autor: Jovana Nerić