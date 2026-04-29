SAMO JE JEDAN PRAVI PUT! Vučić se oglasio i objasnio koliko je za njega važno da cela Srbija pobeđuje! (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u novoj objavi na Instagramu poručio je da veruje u Srbiju koja pobeđuje i da je upravo napredak naše zemlje pokretačka sila njegovog delovanja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti kroz svoju najnoviju objavu na Instagramu. U trenutku pojačanih političkih i društvenih tenzija, gde se sve češće govori o podelama u društvu i različitim stavovima o pravcu u kojem država ide, predsednik nastavlja da šalje svima poruke mira, ujedinjenja i jasne vizije za najsvetliju budućnost naše zemlje.

- Ja verujem u Srbiju, ja živim za Srbiju koja pobeđuje! - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.



U vremenima sve izraženijih podela u društvu, predsednik Vučić teži ka tome da se narod ujedini oko zajedničkog cilja jačanja i napretka naše zemlje. Kao i mnogo puta do sada, predsednik je dao do znanja da mu je svaka osoba koja živi u našoj zemlji jednako važna i da separatizam nije put budućnosti, već recept za propadanje.

Autor: D.Bošković