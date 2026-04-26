SRBIJA POBEĐUJE! Vučić se oglasio moćnom porukom: Mi moramo jedni druge da sačuvamo! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče, boraveći u Francuskoj, da neko kaže da "studenti pobeđuju", ali da oni kažu Srbija pobeđuje.

Pozvao je sve, i one koji su za jednu i one koji su za drugu stranu, da poštuju jedni druge. Poruka je upućena nakon njegovog izlaganja na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (WPC).

- Pozivam i one koji su za 'Studenti pobeđuju' i one koji su za 'Srbija pobeđuje', samo da budu mirni, da poštuju jedni druge, da ukažu taj respekt jedni drugima. A izbori će se završiti, onaj ko pobedi dobiće priliku da stvari menja u našoj zemlji, da čini nešto dobro za naše građane, a pre toga mi moramo jedni druge da sačuvamo. To su sve naše sestre i braća i ja verujem da će tako biti u budućnosti - istakao je predsednik Vučić.



Autor: Jovana Nerić