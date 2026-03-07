AKTUELNO

Politika

'MORAMO DA SAČUVAMO ŽIVOTE NAŠE DECE' Vučić: Cilj je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je najvažnije da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji.

- Dolazimo do prvog cilja. Taj cilj je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji. Uvek smo bili ponosit narod.

Podsetio je i na strašne gubitke devedesetih godina, i dodaje da je danas pronatalna politika najveći problem.

- I to ne zato što ne dajemo novac. Svuda gde imamo najviše novca tu imamo najmanje dece. Naše plate na Vračaru i Starom gradu bile su 1700 evra prosečno. Više nego u Hrvatskoj i Sloveniji. Tu imamo najmanje dece. Dakle nije problem u ekonomiji, već u našoj svesti. Moramo decu staviti ispred kućnih ljubimaca, a ne obrnuto - naglasio je predsednik.

- Mir i stabilnost, jedina vrednost koju moramo da branimo uz to je sloboda i nezavinsot naše zemlje. Moramo da trpimo provokacije različitih faktora širom regiona. Nismo slabiji, moramo da pokažemo stratešku pamet, da čuvamo našeg čoveka, resurse ljudske, da stvorimo prilike za demografsku obnovu. Moramo da sačuvamo živote naše dece, da damo ženama i majkama da se raduju i da budu stub i države i društva, ali i porodice.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vulin

#Mir

#Politika

#Srbija

#stabilnost

POVEZANE VESTI

Politika

'DA NIKOM NE PADNE NA PAMET DA DIRNE NAŠU TERITORIJU' Vučić: Moramo da sačuvamo generacije ljude od ratova i da budemo snažni

Politika

Vučić iz Japana: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo (VIDEO)

Politika

Predsednik Vučić o brutalnom napadu Bećirovića: Ti kojima se žuri u sukobe, neka dobro razmisle šta rade!

Politika

OGLASIO SE VUČIĆ VIDEO PORUKOM 'Ljudi da znaju: mi ćemo svoju Srbiju da sačuvamo!'

Politika

'IZBORI ĆE BITI KADA DRŽAVI ODGOVARA, A NE NEKOJ STRANCI' Vučić u Hit tvitu poručio: Srbija će ponovo da prednjači po stopi rasta, uprkos blokadama i

Politika

'NE SMEMO DA SE PONAŠAMO KAO ŠTO SE ONI PONAŠAJU' Vučić potpuno jasan: Moramo da sačuvamo mir i stabilnost u Srbiji