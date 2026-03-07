'MORAMO DA SAČUVAMO ŽIVOTE NAŠE DECE' Vučić: Cilj je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je najvažnije da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji.

- Dolazimo do prvog cilja. Taj cilj je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji. Uvek smo bili ponosit narod.

Podsetio je i na strašne gubitke devedesetih godina, i dodaje da je danas pronatalna politika najveći problem.

- I to ne zato što ne dajemo novac. Svuda gde imamo najviše novca tu imamo najmanje dece. Naše plate na Vračaru i Starom gradu bile su 1700 evra prosečno. Više nego u Hrvatskoj i Sloveniji. Tu imamo najmanje dece. Dakle nije problem u ekonomiji, već u našoj svesti. Moramo decu staviti ispred kućnih ljubimaca, a ne obrnuto - naglasio je predsednik.

- Mir i stabilnost, jedina vrednost koju moramo da branimo uz to je sloboda i nezavinsot naše zemlje. Moramo da trpimo provokacije različitih faktora širom regiona. Nismo slabiji, moramo da pokažemo stratešku pamet, da čuvamo našeg čoveka, resurse ljudske, da stvorimo prilike za demografsku obnovu. Moramo da sačuvamo živote naše dece, da damo ženama i majkama da se raduju i da budu stub i države i društva, ali i porodice.

Autor: S.M.