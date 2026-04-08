EVO ZAŠTO JE SRBIJA JAKA I U TEŠKIM VREMENIMA! Vučić jasno poručio: Koliko god hteli da je slome, ona ide napred! (FOTO)

Predsednik Aleksandar Vučić na Instagramu je istakao snagu naroda, jedinstvo i ponos Srbije, uz poruku da ljubav i vera u budućnost zemlje jačaju državu čak i u izazovnim trenucima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom Instagram profilu sa snažnom porukom upućenom građanima Srbije. Njegova objava dolazi u trenutku velikih izazova sa kojima se naša zemlja suočava, a predsednik je želeo da istakne značaj jedinstva i zajedničkog delovanja naroda.

- Ljubav i ponos našeg naroda jača našu državu. Srbija, koliko god hteli da je slome, ide napred! - napisao je predsednik Vučić na fotografiji sa decom iz Klokočevca, gde je krajem februara obilazio crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene.

Poruka predsednika Vučića podseća da su vera, ljubav prema zemlji i ponos na svoj narod temelj snage Srbije. Uprkos izazovima, upravo kroz zajedništvo, brigu o deci i negovanje tradicionalnih vrednosti, zemlja nastavlja da gradi stabilnu i sigurnu budućnost za sve svoje građane.

