'Srbija se brani DOBRIM DELIMA, a ne ciglama' Oglasio se Pokret za narod i državu Niš nakon napada blokadera na njihove prostorije: Nastavljamo još jače (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Nekoliko sati nakon što smo u novogodišnjoj noći podelili paketiće, blokaderi i huligani koji ih podržavaju su po četvrti put lomili prostorije Pokreta za narod i državu Niš, navode iz Pokreta.

Kako su naveli, u protekla četiri meseca Pokret je pomagao porodicama, Osnovnim školama i mnogim građanima.

- Kako oni to vraćaju, mržnjom, uništavanjem, nasiljem. Ovo više nije izolovan incident, ovo je organizovano nasilje, ovo je klasičan kriminal. Koristim priliku da pozovem policiju, tužilaštvo da reaguju, jer ovo više nema smisla. Ako misle da će na ovaj način nekog od nas da uplaše ili zaustave, varaju se. Srbija se brani dobrim delima i dobrim stvarima, a ne ciglama i kamenicama. To je suštinska razlika između nas i njih. Nastavljamo još jače, živeo Pokret za narod i državu i živela Srbija - poručuju iz Pokreta za narod i državu.

