Blokaderi i u Novu godinu ušli sa mržnjom prema Srbiji i predsedniku Vučiću (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Blokaderi ni u Novoj godini ne planiraju da odustanu od mržnje prema Srbiji i njenom lideru, predsedniku Srbiju Aleksandru Vučiću.

Na ovakav zaključak upućuje snimak blokadera Nenada Koraća, koji je Novu godinu dočekao u Sarajevu, odakle je poslao poruku podrške blokaderima.

Radikalno islamistički krugovi u Sarajevu to su jedva dočekali i zadovoljno delili po društvenim mrežama.

Ovo je još jedan dokaz da blokaderi nemaju nameru da odustane od svoje hejterske politike, a da će svi srpski neprijatelji u regionu to vrlo dobro znati da iskoriste.

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Nova godina

#Srbija

#blokaderi

#mrznja

