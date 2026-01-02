AKTUELNO

Politika

Ružić i Pavićević udarili na Vučića: Ovako su sebi podelili 'funkcije' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Blokaderi Branko Ružić i Vladimir Pavićević ponovo su udarili na predsednika Srbije Alekandra Vučića, a onda sebi podelili ''funkcije''.

Ružićje gostovao u podkastu kod Pavićevića, gde su sve vreme napadali vlast.

- Definitivno je da neću na listu sa SNS-om, a to sam rekao i pre devet meseci. Vučić je pored tog nepoštovanja koje je iskazao, a koje je legitimno, rekao na drugoj strani da poštuje SPS, ljude u stranci što je i prirodno, jer bez SPS-a u dva navrata ne bi pobeđivao. U prvom krugu predsedničkih izbora i uz moj glas i promociju. Nisam ja toliko bitan, ali sam deo rukovodstva koje je na tome radilo - rekao je Ružić.

Pavićević je zatim rekao da bi on trebao da bude premijer, a Ružić potpredsednik SPS-a.

Autor: Iva Besarabić

#Branko Ružić

#Politika

#SPS

#Srbija

#Vladimir Pavićević

POVEZANE VESTI

Politika

Ustaše jasno poručile: Vučiću, gotov si

Politika

Islamisti udarili na Vučića zbog Republike Srpske! Predsednik Srbije kriv jer ne dozvoljava gaženje Srba preko Drine

Politika

Politika uvreda, laži i manipulacija: Ovako blokaderi napadaju Vučića, smeju se žrtvama i šire neistine kako bi izazvali građanski rat (VIDEO)

Politika

BOLESNA KAMPANJA BLOKADERA: Jel su to ta divna deca? Da li vam je ovo ta kulturna Srbija?

Politika

PRODAO VERU ZA VEČERU! Branko Ružić podržava rušenje države, šeta sa onima koji hoće da obese Vučića

Politika

'Raskinućemo sve veze s Putinom' Pobiše se blokaderi - Georgiev gurnuo prst u oko Lomparu i Kavčiću