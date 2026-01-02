MINISTAR BEZ DLAKE NA JEZIKU OČITAO LEKCIJU MARINIKI TEPIĆ: Zato ta politka neće nikad imati podršku

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović reagovao je na istpu iz redova opouzijcije, posebno na istup Marinike Tepić, potpredsednice Stranke slobode i pravde

Starović ističe da je neverovatna upornost s kojom lideri opozicije forsiraju narativ o navodnom „povratku u devedesete“

- Narativ koji je ne samo očigledno netačan, već im je, paradoksalno, i kontraproduktivan - saopštio je Starović na društvenoj mreži Iks.

- Izgleda da im želja za povratkom u vreme binarnih izbora, kada je bilo dovoljno biti protiv nekoga pa da vlast sama padne u krilo, toliko pomućuje razum da više ne vide stvarnost. Svi koji se tog vremena još sećamo dobro znamo da današnja Srbija po gotovo svim ključnim parametrima - ekonomiji, socijalnoj odgovornosti, međunarodnom položaju, vojnoj snazi - nema skoro nikakve sličnosti sa državom s kraja 20. veka - dodaje.



Starović napominje da s druge strane, mlađe generacije sasvim opravdano ne zanimaju priče o nečijoj mladosti i statusu „prvoborca“ u bitkama koje odavno više ne postoje.

- A ono što, zapravo, zanima pripadnike svih generacija jeste isto: mir, stabilnost, put ka boljem životu i, iznad svega, sloboda, ponos i dostojanstvo. Upravo zato politika Marinike Tepić i njoj sličnih, koja počiva na prizivanju nesreće i sistematskom ocrnjivanju sopstvene otadžbine, nikada neće dobiti ozbiljniju podršku. Nesuvisla poređenja sa devedesetima samo dodatno razobličavaju koliko ti akteri ne razumeju ni duh vremena, ni karakter našeg naroda - zaključio je ministar.



Autor: S.M.