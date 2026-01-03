'GLAS NARODA JE GLAS BOGA, I LJUDI TO ZNAJU' Vučić: Izgubili su izbore i onda su napravili većinu na silu. I to je radio baš gospodin Đilas, ne ja! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podsetio je danas, reagujući na izjavu Dragana Đilasa, da su "oni izgubili izbore, da nisu imali većinu, i da su onda napravili većinu na silu".

Zamoljen da prokomentariše jučerašnju izjavu Dragana Đilasa, koji je za vlast rekao da "neće priznati poraz na izborima i da će se vlast ponovo birati na ulici kao 5. oktobra", predsednik Vučić je rekao:

"Valjda uvek polaze od sebe. Nikada nisam učestvovao ni u kakvoj krađi na izborima niti me to zanima. Onog sekunda kada budem osetio da nemam legitimitet, sam se sklanjam, ali mi ističe i mandat. A kao što vidim po istraživanjima, i dalje mi je legitimitet mnogo, mnogo veći nego svih ostalih. Posebno od onih koji o tome govore. I ne možete da zaboravite da su oni oko krađe izbora tri meseca davili kao zmija žabu SPS. Jer možete tako da davite samo onoga ko je slab, ko nema svoje ja, i ko nije u stanju da im odgovori na sve to, ne bi li im preokrenuli volju za Beograd", rekao je Vučić i dodao:

"Dakle, izgubili su izbore, nisu imali većinu, i onda su napravili većinu na silu. I to je radio baš gospodin Đilas, ne ja. Što se mene tiče, uvek ću da priznam izborne rezultate, izborna volja, glas naroda je glas Boga, i ljudi to znaju. Sve njihove nade se ne oslanjaju na narodnu volju, nego na to 'desiće se nešto'. To 'desiće se nešto', neće se dogoditi. Kao što sam govorio i ranije. Narod je taj koji će uvek da čuva državu i sam da odlučuje o tome ko će njom da upravlja na slobodnim i demokratskim izborima".



Autor: Jovana Nerić