'OD PET IZBORA IZGUBILI SU PET' Vučić poručio blokaderima: Na svakom mestu i na svim izborima će gubiti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se ispred Skupštine poručio je da su blokaderi od pet izbora izgubili na svih pet i da će na svim izborima izgubiti.

Od pet izbora izgubili su pet, na svakom mestu i na svim izborima će gubiti, kaže on.

- Naše je da se prema njima nikad ne odnosimo onako kako su oni hteli da se odnose prema nama. Hteli su nas mrtve, ponižene, sklonjene iz zemlje. Mi njih želimo ovde u našoj zemlji, da žive sa nama, da ih saslušamo. Da razgovaramo sa njima, ali da se poštuju demokratska pravila i onaj ko dobije većinu da taj ima pravo da upravlja zemljom, a ne onaj ko misli da može da spali naše gradove, dovoljno ste spalili sve. Uništili ste sve što ste stigli. Borićemo se svi zajedno da pobedi pristojna Srbija. Niste vi čuvali ova mesta i Srbiju zbog mene, već zbog svojih roditelja, dece, nečeg što je vrednije od svakog od nas, a to je otadžbina. Srbin zna kad je otadžbina napadnuta da ustane - kazao je on.

Ističe da je ponosan što nije bilo ni jedne žrtve.

- Govorili su nam "plašite nas se", plašili smo se da im ne odgovorimo svom snagom. Čuvali smo njihov obraz, čuvali smo Srbiju. Na kraju, kao što vidite, nikome od njih baš ništa se nije dogodilo, teže su povređeni samo oni koji su samo čuvali Srbiju. Ponosan sam na vas što smo se tako ponašali, što nemamo nijednu žrtvu. Pogledajte koliko desetina mrtvih ima recimo u protestima žutih prsluka u Francuskoj. Koliko su stranačkih prostorija srušili? Tukli ljude na svakom mestu gde su stigli... Zahvaljujući vašem strpljenju i ljubavi prema otadžbini niko nije stradao. Ovo je za mene bila najteža godina. Slušao sam takve laži, dnevno preko hiljadu poziva na ubistvo članova moje porodice - kazao je on.

Autor: D.Bošković