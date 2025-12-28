AKTUELNO

Politika

'TEŠKO JE BILO ODGOVORITI NA SVE BRUTALNE LAŽI BLOKADERA' Vučić: Lagali su da je dečak u Valjevu ubijen, izmislili su laž zvučnom topu

Izvor: Pink,rs

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se ispred Skupštine podsetio je na ranjavanje Milana Bogdanovića od strane blokadera ispred Skupštine, kao i na sve brutalne laži koji su izmislili blokaderi.

Vučić navodi da je teško bilo odgovoriti na sve neistine.

- Na kraju, od svog nasilja od kom su pričali godinu dana, jedini koji je izboden nožem je čovek odavde, jedini koji je primio metak je čovek odavde Milan Bogdanović. Oni su lagali da je dečak u Valjevu ubijen, a ne postoji. Ta laž je služila za jednu noć. Kad su 15. marta shvatili da su se samo između sebe tukli i da nisu preuzeli vlast, izmislili su strašnu laž o zvučnom topu ne bi li naškodili Srbiji i srušili imidž Srbije kao demokratske zemlje - naveo je on.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#blokaderi

#laži

