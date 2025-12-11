'OVO JE ZA NIŠ VELIKO' Vučić: U CTParku u narednih pet godina radiće 800 ljudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u logističko-industrijskom parku "CTPark" u Nišu u narednih pet godina raditi 800 ljudi.

Vučić je, tokom obilaska završnih radova u tom logističko-industrijskom parku, kazao da će nakon što bude urađena kompletna infrastruktura, izgradnja hale, oni dovoditi investitore zajedno sa Srbijom i rentirati halu.

"Sada će ovaj prostor ovde koji je prazan, biti dat na korišćenje nekoj kompaniji. To je bila velika nemačka kompanija, sada je prodata Kinezima i oni dolaze ovde. Dvoumili su se između Sombora, gde su kupili takođe veliki plac, gde grade isto ovakvu infrastrukturu", kazao je Vučić.

Kako je dodao, srećan je što su to uradili i u Somboru a, kako je naveo, preduslov za to je bila brza saobraćajnica "Smajli".

"Sada će 'Smajli' da krene velikom brzinom da napreduje. Izgradnjom fabrika u Mađarskoj, oni će imati veću priliku da dovode njihove dobavljače u Srbiju i u Zapadnobački okrug. Ali rade i Beograd, Novi Sad, Jagodinu, Kragujevac, svuda su podizali, kao što vidite, ovakve fabrike. To je moderan pristup, jer oni u stvari vam daju sve drugo, a proizvođač može da se fokusira na svoj proizvodni proces", kazao je Vučić.

Vučić je ukazao da je CTPark izgradio više od 700.000 kvadrata u šest gradova u Srbiji i dodao da su za to investirali više od 360 miliona evra.

Dodao je da je problem što Beograd i Novi Sad još ne izdaju dovoljno brzo dozvole i naveo da veruje da će to dodatno popraviti.

"Ali, ovo je za Niš veliko", kazao je Vučić i dodao da će za godinu, godinu i po dana biti moguće dovesti nove poslove u taj deo Srbije, što će značiti i nove prihode, odnosno profit za Niš.

Kako je naveo, CTPark ostvaruje svoj profit, a svi državi Srbiji plaćaju poreze.

"To je za državu odlično. Mi najviše volimo kada imamo od nekog da naplatimo poreze. Ovo je za svakog od nas da plati porez, država od toga živi, svaka država od toga živi, a bez ozbiljnog posla i bez ozbiljnih investicija nema napretka", kazao je Vučić.

Kako je naveo, drago mu je što je čuo danas da CTPark smatra da je Srbija dobro mesto za investiranje.

"Oni imaju mnogo kompanija sa kojima rade i koje pokušavaju da ubede da dođu u Srbiju da investiraju", dodao je Vučić.

Na pitanje da li će takve investicije doprineti da se ljudi iz inostranstva vraćaju u te krajeve, Vučić je kazao da će takve investicije biti korisne za celu privredu Niša.

"Mi već sada vidimo povratak penzionera, delom sredovečnih ljudi, malim delom mladih ljudi. Da bi se mladi i sredovečni vraćali moraju da budu još veće mogućnosti za biznis, jače i snažnije izražene", naveo je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše to što nakon njegove posete Nišu oni koji su govorili da ne sme da ode u Niš, govore da u Novi Sad svakako neće smeti, Vučić je kazao da će večeras malo i prošetati Nišem da ne bude da je došao samo da obiđe fabrike.

"Dobro, ako to kažu. Večeras ću da šetam malo, da se ne sekiraju, da ne misle da sam dolazio samo fabrike da obiđem, moram da vidim koliko se toga uradilo u Nišu, da vidim kako ljudi žive, obiđem kafane i tako", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs