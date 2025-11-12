Vučić: Novi ljudi u policiji dokazani rodoljubi i vrhunski profesionalci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su u policiji postavljeni novi ljudi koji su dokazani rodoljubi i vrhunski profesionalci i da je uveren da će na veoma dobar način ispunjavati svoje zadatke.

Vučić je to rekao tokom telefonskog uključenja za Informer na pitanje da prokomentariše večerašnju objavu MUP-a da je rešenjem direktora policije Dragana Vasiljevića za komandanta Žandarmerije postavljen pukovnik policije Radoslav Repac, dok je dosadašnji komandant Žandarmerije pukovnik policije Saša Kosović postavljen na mesto pomoćnika direktora policije u Direkciji policije.



"To su ljudi koji su dokazani rodoljbi, ljudi koji su vrhunski i profesionalci, odgovorni ljudi, i verujem da će na veoma, veoma dobar način ispunjavati svoje zadatke u budućnosti", istakao je Vučić.



Kazao je da je video neka saopštenja iz MUP-a i razgovarao sa njima, i sa direktorom policije i sa ministrom unutrašnjih poslova.

"Ono što ja znam, da li je danas ili pre neki dan, za komandanta SAJ-a postavljen gospodin Žmirić, za komandanta Žandarmerije gospodin Repac, za komandanta Granične policije general Simić, a uskoro će, verovatno, i za komandanta brigade da bude, ako se ne varama, gospodin Selaković. Možda sam pogrešio nešto, ali to su ljudi koji su dokazani rodoljubi, ljudi koji su vrhunski i profesionalci, odgovorni ljudi i verujem da će na veoma, veoma dobar način ispunjavati svoje zadatke u budućnosti", rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković