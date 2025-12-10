'ŠETAĆU SVA TRI DANA U NIŠU' Predsednik Vučić sutra otvara dve fabrike svetki poznatih kompanija: Njihova poruka je ne smem da šetam, to je dehumanizacija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da planira da narednih dana bude u Nišu, uprkos lošim vremenskim uslovima koji bi mogli da otežaju put.

– Ako nas magla pusti… Kažu da je magla i ovde i u Nišu – rekao je Vučić, aludirajući na moguće probleme u saobraćaju.

On je naglasio da će naredna tri dana provesti u Nišu i obići više opština u tom delu Srbije.

– Šetaću sva tri dana u Nišu. Posetiću bar tri od pet niških opština. Moram da obiđem i Merošinu, Gadžin Han… – naveo je.

Komentarišući poruke opozicije, Vučić je poručio da smatra da se radi o pokušaju njihove političke dehumanizacije i zastrašivanja.

– Šta je njihova poruka? To je ta njihova dehumanizacija. Oni poručuju: „Kod nas nema demokratije, ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te bijemo ili ubijemo“ – rekao je predsednik.

Dodao je i da je opasno zamisliti situaciju u kojoj takvi akteri dobijaju vlast.

– I zamislite da takvi dođu na vlast – rekao je Vučić, ističući da se upravo zato borio da se situacija u zemlji ne prepusti nasilju i pretnjama.

Autor: Iva Besarabić