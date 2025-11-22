'ANGAŽOVAĆU NAJBOLJE ADVOKATE' Vučić: Videćemo za tužbe protiv svetskih medija u narednih 15 dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će angažovati najbolje advokate kako bi tužio pojedine svetske medije koji su ga doveli u vezu sa aferom "Sarajevo safari" i da očekuje da će to biti učinjeno u narednih 15 dana.



- Kada neko tako krupno laže valjda ima i da mnogo plati. Prikupljaćemo najbolje advokate pa za jedno 15 dana da vidimo - rekao je Vučić odgovarajući na komentar novinara da je odjeknula njegova najava da će tužiti pojedine svetske medije.

Vučić je rekao da je to bila njegova obična izjava, a na komentar novinara da su pojedini postavili pitanje kojim parama će angažovati najbolje advokate, istakao je da je već objasnio da to neće biti njegove pare već da će ti advokati raditi na procenat od dobijenog novca od tužbi.

- To nisu moje pare već oni rade po principu success fee i oni će da uzmu procenat od para od tih lažova i lopova - istakao je Vučić tokom obilaska sajma Vinske vizije Otvorenog Balkana.

Vučić je juče na Informer TV najavio da će novac koji od tih tužbi bude dobio dati u humanitarne svrhe, kao i crkvi kako bi se obnovio neki manastir u Srbiji.

Autor: D.Bošković