'UZDAMO SE SAMO U SEBE' Vučić navodi da ćemo u sledećih godinu i po dana udvostručiti vojne kapacitete

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon što je predsedavao sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja je počela u 10 časova.

Kaže da ćemo u sledećih godinu i po dana da udvostručimo svoje vojne kapacitete.

- Nismo više slaba i mala vojska kao što smo bili do 2015. Iako nismo bili slabi, a ljudske kapacitete ćemo uvećati za 30 posto, a sve drugo uvećaćemo za 100 odsto. Jedan dobar deo je iz naše zemlje, a jedna deo nabaljvamo u inostranstvu. To je jedini siguran vid i način zaštite naše zemlje u budućnosti i jedini odvraćajući faktor - kaže predsednik.

Kaže da je jedan od zaključaka sednice da se uzdamo samo u sebe - u se i u svoje kljuse.

- I da krenu neki iz regiona protiv nas, niko nam neće pomoći, osim nas samih. Neće nas Amerika da napada il ivelike sile. Ovi iz regiona nisu pravili kao igračku, radili su po tuđem nalogu, ne bi li tobož odvraćali Srbiju. U ludom svetu kakvom živimo, od defanzivnih se prebacuju na ofanzivne akcije. Bićemo spremni, dobro pripremljeni. Zato takvu hajku vode protiv vojske i protiv mene. Imaćemo najmodernije naoružanje, dvostruko veće kapacitete. Jasno vam je šta to sve nabavljamo u ovom trenutku - ističe Vučić.

Autor: D.Bošković