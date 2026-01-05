Petković: Snagom jedinstva i mudrom politikom jači smo od Kurtijevog terora

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su Srbi u Pokrajini snagom jedinstva i mudrom politikom, pokazali da mogu da budu jači od svih nedaća i terora premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija.

Petković je u intervjuu za list Politika citirao reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da nikada nije bilo lako biti Srbin na Kosovu i Metohiji, ali da srpsku slogu niko nije uspeo da slomi, kao i da što su napadi na Srbe bili jači, to je jedinstvo bilo čvršće.

"Naš narod na Kosovu i Metohiji najbolje zna koliko je važno da se držimo zajedno, jedni uz druge, jer smo tako najjača brana nasrtajima onih koji našem narodu ne žele ništa dobro. To smo pokazali na lokalnim izborima, kada smo sačuvali naše opštine na jugu i povratili četiri opštine na severu KiM, a boljitak već osećaju naši sunarodnici pre svega u Leposaviću, Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku", rekao je Petković.

Prema njegovim rečima pred nama je još mnogo posla na uređenju opština sa srpskom većinom, da se urede po meri našeg naroda što će biti primarni zadatak u ovoj godini, kao i nastavak podrške srpskim opštinama na jugu, otvaranje novih radnih mesta, gradnja novih kuća i finansijska podrška.

"Uveren sam da će i godina pred nama biti godina još veće srpske snage i sloge na Kosovu i Metohiji", rekao je Petković.

On je naglasio i da je ugrožena bezbednost srpskog naroda na KiM najveći izazov sa kojim se suočavamo, o čemu svedoči i više od 700 etnički motivisanih incidenata, napada na srpsku decu, crkve, arbitrarna hapšenja naših sunarodnika po političkoj osnovi.

Dodaje da se predstavnicima međunarodne zajednice svakog dana, na svakom koraku i sastanku predočava koliko su Srbi na KiM ugroženi, da im se krše osnovna ljudska prava.

"Diplomatsko-političkom ofanzivom izborili smo se da pitanje ugroženih prava srpskog naroda na KiM podignemo na visok nivo u međunarodnim krugovima i o tome vrlo jasno svedoče i sednice Saveta bezbednosti UN gde danas jasno možete čuti sa kakvim se sve problemima naš narod suočava svakoga dana i na svakom mestu. Na tom pritisku i ka međunarodnom faktoru ćemo nastaviti da istrajavamo, jer svet mora da zna koliku nepravdu srpski narod na KiM trpi u srcu Evrope u 21. veku", rekao je on.

Naglasio je i da je poznato da je Kurtijeva agenda jedna antisrpska politika koja za cilj ima progon svega srpskog sa Kosova i Metohije, a da su na udaru i naše crkve i manastiri, kao i da gotovo da nema porodice u južnoj pokrajini koja se nije našla na udaru režima u Prištini - nisu pošteđene ni naše žene, deca, crkve, groblja.

"Nad tim ne smeju da zatvaraju oči međunarodni predstavnici jer je njima poveren mandat da zaštite srpski narod, da budu brana od Kurtijevog terora. Želim i da istaknem da naš narod uprkos svemu, nije naseo na Kurtijeve provokacije, niti je pognuo glavu, već ponosito i dostojanstveno nose i čuvaju srpsko ime i prezime na Kosovu i Metohiji i zbog toga su oni istinski heroji današnjeg doba, dostojni svojih predaka i budućih pokolenja. Malo koji narod bi to izdržao i iz svega izašao još snažniji i jedinstveniji", istakao je Petković.

Ponovio je da državu Srbiju niko ne može da iščupa iz grudi srpskog naroda na KiM jer je ta pupčana veza sa Beogradom neraskidiva, što je pokazao i veličanstven odziv Srba na izborima i odgovornost koju je naš narod pokazao, da veruje samo svojoj državi Srbiji i predsedniku Vučiću.

Podsetio je da nije bilo dileme da će Kurti učiniti sve da pokuša da politički obezglavi Srbe i da zabrani Srpsku listu jer zna da se ona beskompromisno i odlučno bori za interese srpskog naroda na KiM.

"Smeta Kurtiju Srpska lista baš zato što je jedina srpska partija, jer ima podršku države Srbije, jer ne pristaje na Kurtijeve ucene već se snažno odupire svakodnevnom teroru. Zbog toga Kurti i vodi desetine procesa protiv čelnika te stranke, ukida im garantovana mesta u pokrajinskom parlamentu, ali stigao mu je najjači odgovor u vidu srpske sloge i jedinstva. To najbolje pokazuju brojke sa izbora. Uz povećanu izlaznost u srpskim sredinama, Srpska lista je osvojila više od 1.000 novih glasova u Kosovskoj Mitrovici u odnosu na februarske izbore, isti je rezultat i u Leposaviću, Zvečanu, u svim srpskim sredinama. To je lekcija koju Kurti i njegovi separatisti treba da nauče", rekao je on.

Kako kaže, kada nije uspeo da ugasi Srpsku listu, rešio je da izbornim inženjeringom ugura svog poslušnika Nenada Rašića u parlament i to albanskim glasovima, što je suprotno i prištinskim propisima.

"Zamislite vi da Rašić dobija glasove u čisto albanskim sredinama, koje su etnički potpuno očišćene od Srba. Tako je u Prizrenu i Đakovici dobio skoro 400 glasova, a dobro je poznato da tamo Srba odavno nema. Ista je situacija, I na drugim obesrbljenim mestima. Kurti je svom poslušniku poklonio glasove i u Kačaniku, Podujevu, Glogovcu, Mamuši, Uroševcu. Zato on nije niti može da bude srpski predstavnik, već Kurtijev, a o tome svedoče i sve antisrpske odluke za koje je glasao i koje je podržao", rekao je direktor Kancelarije.

Govoreći o položaju Srpske pravoslavne crkve, Petković je rekao da je ona oduvek delila sudbinu našeg naroda i zajedno sa njim prolazila kroz sva iskušenja, kao i da su pravoslavne crkve i manastiri na KiM, kao živa mesta vere, sabornosti, trajanja, bila i ostala najsnažnije uporošte na Kosovu i Metohiji.

"Zahvaljujući našem vernom narodu i našem mitropolitu Teodosiju, živa su naša kandila na Kosovu i Metohiji. O ugroženosti naših svetinja informisani su i predstavnici međunarodnih misija koje deluju na prostoru KiM kroz brojne posete našim hramovima, gde i lično mogu da se uvere i informišu o svim nedaćama sa kojima se suočava naša SPC na KiM. Ne može da se gradi mir i suživot na delima onih ekstremista koji okuraženi zapaljivom retorikom političara iz Prištine nasrću na naše svetinje, skidaju crkvene zastave, pljačkaju crkve, ruše spomenike srpskim žrtvama, naša groblja", rekao je on.

Na pitanje o dijalogu Beograda i Prištine, Petković kaže da nema lakih razgovora u Briselu, jer od njih zavisi opstanak našeg naroda, kao i da oni najčešće traju i po 10 sati dnevno, a da se Beograd, sa čitavim timom eksperatata u delegaciji bori za svaku reč, svaki paragraf sporazuma.

"Ali koliko kod ti razgovori bili teški, još teže je našem narodu na terenu. Zato za nas dijalog nema alternativu, jer bolje da imamo probleme za pregovaračkim stolom i da ih tamo rešavamo, nego da naš narod ispašta. Dijalog za nas znači potragu za kompromisom i održivim rešenjima, dok su u Prištini te reči zabranjene. Nažalost, mi nemamo pouzdanog sagovornika u prištinskoj strani, jer ruše i gaze sve i do sada postignute sporazume, počevši od Prvog sporazuma o normalizaciji odnosa kojim je predviđeno formiranje Zajednice srpskih opština", rekao je on.

Petković podseća da smo ušli u 13 godinu kako Priština odbija da ispuni ranije preuzete obaveze i formira ZSO, čiji je garant sprovođenja i Evropska unija i da je u takvim uslovima nemoguće pregovarati.

"Budite uvereni da ćemo i u 2026. godini snažno insistirati na formiranju ZSO kao ključnom pitanju u dijalogu i procesu normalizacije odnosa, i da ćemo nastaviti da čuvamo mir i stabilnost, da budemo odgovorni i tragamo za kompromisom", rekao je on.

Naglasio je i da nema veće časti ali i obaveze služiti svojoj državi i svom narodu na Kosovu i Metohiji i da kada znamo koliko problema naš narod na Kosovu i Metohiji ima zbog jednostranih i eskalatornih poteza Aljbina Kurtija i Prištine, naš tim u Kancelariji za KiM je na usluzie svom narodu svakoga dana, jer to od nas zahteva situacija u kojoj naši sunarodnici žive.

"To nije i ne može da bude posao, već poziv. Direktna komunikacija s predsednikom Aleksandrom Vučićem koji je uvek, u pola dana i pola noći, spreman da sasluša i pomogne u svim pitanjima vezanim za Kosovo i Metohiju i naš narod, od presudnog je značaja za naš rad i delovanje na terenu, uz naravno i podršku čitave Vlade Srbije", podvukao je Petković.

Autor: Pink.rs