'UVEĆANJE PENZIJA JE SAMO JEDAN OD REZULTATA BORBE PREDSEDNIKA SRBIJE' Ana Brnabić za Nacionalni dnevnik: Dok blokaderi pokušavaju da uspore našu zemlju, Vučić nastavlja da se bori i radi još više

Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije bila je gost Nacionalnog dnevnika na televiziji Pink gde je govorila o svim važnim i aktuelnim temama za našu zemlju.

Ona se najpre osvrnula na povećanje penzija i na činjenicu što su one isplaćenje pre predstojećeg praznika.

- To je pre svega rezultat borbe predsednika Aleksandra Vučića i najlepši poklon za naše penzionere. Dok su oni koji sada blokiraju zemlju bili na vlasti prosečna plata je bila 200 evra, a sada je mnogo, mnogo veća i očekujemo da 2026. godine dostigne preko 600 evra. Koliko god su pokušali da uspore našu zemlju, pronađen je način da se te penzije uvećaju za čak 12, 2 procenta - rekla je Brnabić.

Brnabić dodaje da, dok se predsednik Vučić bori za našu zemlju, blokaderi nastavljaju sa pokušajima njegove dehumanizacije.

- Aleksandar Vučić će nastaviti da se bori i radi još više, dok će blokaderi nastaviti dehumanizaciju predsednika Vučića i njegove porodice. Oni nemaju granicu, uradiće sve da bi postigli ono što žele. Sada targetiraju njegovu porodicu. Vi danas na društvenim mrežama možete da radite šta želite, da vređate i lažete, da pretite njemu i njegovoj porodici i niko za to neće odgovarati. Krivo je tužilaštvo zato što je to u svakoj normalnoj zemlji apsolutno nedozvoljeno - rekla je Brnabić.

Ona je prokomentarisala i najnovije laži blokadera koje imaju samo jedan cilj, potpuno zaustavljanje napredka Srbije.

- Ovo je brzo postalo viralno i nije plasirano slučajno. Plasirano je kao lažna vest sa dva cilja, da se uznemiri javnost i kako bi se 'pumpalo' nezadovoljstvo građana, kao i da se uspori naša ekonomija i postigli njihov konačan cilj, zaustavljanje Srbije - rekla je Brnabić i dodala:

- Mi nemamo tužilaštvo koje će zaštiti ni predsednika, ni javnost, ni građane od ovakvih laži. Molim sve građane da još jednom poslušaju današnji govor predsednika Vučića koji pokazuje koliko je zajedništvo važno u vremenima kada će zaista biti teško - rekla je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić