'ZAGREB VAM JE SVE, A TOMPSON EVROPA' Gordana Uzelac brutalno odgovorila Željku Veljkoviću

Gordana Uzelac novinarka televizije Pink, koja je kao i mnoge druge kolege pretrpela brojne napade i uvrede od strane blokadera, ovog puta im nije ostala dužna i uputila im adekvatan odgovor.

To da imaju pordršku od svih tradicionalnih srpskih neprijatelja među kojima su većinom Hrvati ali i drugi blokaderi ne kriju, ali sve više vole Zagreb od Beograda i draže im je da čuju dobre vesti iz Hrvatske nego Srbije čiji su građani.

- Za razliku od vas kojima je Zagreb sve, Tompson Evropa, a “profesionalizam” tvitovi kojima napadate Srbiju svaki dan - istakla je Uzelac odgovarajući tajkunskom novinaru Željku Veljkoviću.

Za razliku od vas kojima je Zagreb sve, Tompson Evropa, a “profesionalizam” tvitovi kojima napadate Srbiju svaki dan. https://t.co/2pWv4xPbas — Gordana Uzelac (@gocauzelac) 05. јануар 2026.

Autor: Iva Besarabić