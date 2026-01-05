AKTUELNO

'ZAGREB VAM JE SVE, A TOMPSON EVROPA' Gordana Uzelac brutalno odgovorila Željku Veljkoviću

Foto: TV Pink Printscreen

Gordana Uzelac novinarka televizije Pink, koja je kao i mnoge druge kolege pretrpela brojne napade i uvrede od strane blokadera, ovog puta im nije ostala dužna i uputila im adekvatan odgovor.

To da imaju pordršku od svih tradicionalnih srpskih neprijatelja među kojima su većinom Hrvati ali i drugi blokaderi ne kriju, ali sve više vole Zagreb od Beograda i draže im je da čuju dobre vesti iz Hrvatske nego Srbije čiji su građani.

- Za razliku od vas kojima je Zagreb sve, Tompson Evropa, a “profesionalizam” tvitovi kojima napadate Srbiju svaki dan - istakla je Uzelac odgovarajući tajkunskom novinaru Željku Veljkoviću.

Autor: Iva Besarabić

