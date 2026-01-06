Mesarović čestitala Badnji dan: Neka nam praznik donese mir u srcima, slogu i dodatnu snagu da, oslonjeni na ono najbolje u nama!

Svim vernicima koji po julijanskom kalendaru obeležavaju Badnji dan upućujem iskrene čestitke, sa željom da ovaj praznik provedemo u miru, dobrom zdravlju i porodičnoj slozi, poželela je potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović.
- Badnji dan nas podseća na snagu zajedništva, značaj očuvanja tradicije i vrednosti koje nas okupljaju i povezuju. Neka nam praznik donese mir u srcima, slogu i dodatnu snagu da, oslonjeni na ono najbolje u nama, nastavimo da gradimo sigurniju i stabilniju budućnost za sve naše građane.
Želim vam da u radosti i miru dočekamo Božić, sa verom u bolje sutra i zajedničkom odlučnošću da nastavimo da gradimo stabilnu, uspešnu i snažnu Srbiju.
Srećan Badnji dan i srećan Božić - istakla je Mesarović na svom Instagram profilu.
Autor: A.A.