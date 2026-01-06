Mesarović čestitala Badnji dan: Neka nam praznik donese mir u srcima, slogu i dodatnu snagu da, oslonjeni na ono najbolje u nama!

Svim vernicima koji po julijanskom kalendaru obeležavaju Badnji dan upućujem iskrene čestitke, sa željom da ovaj praznik provedemo u miru, dobrom zdravlju i porodičnoj slozi, poželela je potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

- Badnji dan nas podseća na snagu zajedništva, značaj očuvanja tradicije i vrednosti koje nas okupljaju i povezuju. Neka nam praznik donese mir u srcima, slogu i dodatnu snagu da, oslonjeni na ono najbolje u nama, nastavimo da gradimo sigurniju i stabilniju budućnost za sve naše građane.

Želim vam da u radosti i miru dočekamo Božić, sa verom u bolje sutra i zajedničkom odlučnošću da nastavimo da gradimo stabilnu, uspešnu i snažnu Srbiju.

Srećan Badnji dan i srećan Božić - istakla je Mesarović na svom Instagram profilu.

Autor: A.A.