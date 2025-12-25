Dačić čestitao katolički Božić: Neka ovaj praznik bude motiv da pružamo sve najbolje bližnjima

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je Badnji dan i Božić beogradskom nadbiskupu i mitropolitu, kardinalu Ladislavu Nemetu, sveštenstvu i svim vernicima koji ovaj najradosniji praznik slave po gregorijanskom kalendaru.

- Povodom velikog hrišćanskog praznika Božića, upućujem vam najiskrenije čestitke, uz želju da praznik Hristovog rođenja provedete u miru, zdravlju i slozi. Neka duh najradosnijeg hrišćanskog praznika probudi u svima veru u ljubav, humanost i poštovanje, kao i u praštanje, brigu i razumevanje. U duhu velikog uzajamnog poštovanja, neka ovaj praznik bude motiv da uvek nesebično pružamo sve najbolje svojim bližnjima. U ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i u svoje lično ime, svim vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru želim blagosloven i srećan Božić - poručio je ministar Dačić.

Autor: Jovana Nerić