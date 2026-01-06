Ideolog blokadera Protić kuka što nasiljem nisu srušili Vučića: Sada on odlučuje!

Bivši ambasador Srbije u Vašingtonu i Švajcarskoj Milan St. Protić komentarisao je skup 15. marta prethodne godine.

Milan St. Protić, ideolog blokadera - kako ga još nazivaju, osvrnuo se na skup "blokadera" u martu 2025. godine.

- Ti su ljudi bili raspoloženi, zato su i došli u Beograd da se nešto dogodi. Nisu došli u Beograd samo da bi bili na jednom mitingu, da čuju govornike - pa da se spakuju i idu svojim kućama. Ja sam bio tu, pažljivo sam pratio taj skup, kako bih osetio atmosferu. Nije bila naelektrisan, kao što je bilo 5. oktobra 2000. godine, ali je bilo dovoljno odlučnosti među građanima da se nešto dogodi.

Navodi da se sve nekako vratilo u tu dimenziju zahteva za održavanje prevremenih izbora.

- Jedna od slabosti je to što se akcija i inicijativa prebacuje na stranu predsednika Srbije, jer on odlučuje da li će ili neće biti izbora. To je njegovo ustavno ovlašćenje, čak ne može ni da se kritikuje da bi se tvrdilo da time krši ili prekoračuje neko svoje ovlašćenje.

Autor: A.A.