AKTUELNO

Politika

'VAŽNO JE DA BUDEMO MUDRI' Ibrahimović za Pink: Sve što će se dešavati u 2026. godini odrediće sudbinu i narednih nekoliko!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ibro Ibra­hi­mo­vić Sa­vet­nik pot­pred­sed­ni­ka vla­de i član Pred­sed­ni­štva SPS-a, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić da u ovoj godini moramo da budemo pre svega mudr.

Ibrahimović je rekao da moramo da pričamo o tomama koje se tiču svih nas, dodaje da je Srbija naša zemlja i da sve što će se dešavati u 2026. odrediće sudbinu u narednih nekoliko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Trebaće nam puno mudrosti, znanja i sabornosti kako bi donosili dobre odluke - rekao je Ibrahimović i dodao da moramo da pričamo isključivo o budućnosti.

Kako kaže, danas se dele nove geopolitičke karte i Srbija treba da bude za tim stolom.

- Važno je da budemo mudri, budemo za tim stolom - rekao je Ibrahimović.

pročitajte još

DEMO BERIŠA U JUTRU SA DUŠOM: Ministar lomio česnicu sa voditeljkom Jovanom jeremić

Autor: A.A.

#Ibro Ibrahimović

POVEZANE VESTI

Politika

Ibro Ibrahimović: Kosmet na raskršću

Politika

Ibrahimović: Moramo da uđemo u normalan razgovor gde poštujemo različita mišljenja! (VIDEO)

Politika

Krkobabić za Pink: Politička kultura je na jako niskom nivou, pozivaju na dijalog, a ne žele da učestvuju u njemu!

Politika

Ibrahimović: Čini i se da neko želi ponovo da dovede DPS na vlast u Crnoj Gori, makar kroz sprovođenje njihove politike!

Politika

Ibrahimović: U toku je propagandni, građanski rat u medijima! Ne smemo da upadnemo u zamku i pokušaje unutrašnje destabilizacije Srbije!

Društvo

'Mislim da je Milan živ, da je u pitanju pokušaj skrivanja i promene identiteta' Antonović za Pink o slučaju nestalog nišlije: Ne bih se iznenadio i d