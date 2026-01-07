'VAŽNO JE DA BUDEMO MUDRI' Ibrahimović za Pink: Sve što će se dešavati u 2026. godini odrediće sudbinu i narednih nekoliko!

Ibro Ibra­hi­mo­vić Sa­vet­nik pot­pred­sed­ni­ka vla­de i član Pred­sed­ni­štva SPS-a, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić da u ovoj godini moramo da budemo pre svega mudr.

Ibrahimović je rekao da moramo da pričamo o tomama koje se tiču svih nas, dodaje da je Srbija naša zemlja i da sve što će se dešavati u 2026. odrediće sudbinu u narednih nekoliko.

- Trebaće nam puno mudrosti, znanja i sabornosti kako bi donosili dobre odluke - rekao je Ibrahimović i dodao da moramo da pričamo isključivo o budućnosti.

Kako kaže, danas se dele nove geopolitičke karte i Srbija treba da bude za tim stolom.

- Važno je da budemo mudri, budemo za tim stolom - rekao je Ibrahimović.

Autor: A.A.