NEKA NAS BOŽIĆ PODSETI NA VAŽNOST GRAĐENJA MIRA, LJUBAVI, TOLERANCIJE I MEĐUSOBNOG POŠTOVANJA: Ana Brnabić čestitala najradosniji hrišćanski praznik!

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić čestitala je Božić patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju i vernicima, koji ovaj praznik obeležavaju po julijanskom kalendaru, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

- U ime Narodne skupštine, i svoje ime želim vam da najradosniji hrišćanski praznik provedete u miru, zdravlju i ljubavi, u krugu porodice i prijatelja. Neka nas Božić podseti na važnost građenja mira, ljubavi, tolerancije i međusobnog poštovanja, kako bismo zajedno obezbedili srećnu i sigurnu budućnost za sve. Srećan Božić, Hristos se rodi! - oručila je ona u čestitki.

Autor: A.A.