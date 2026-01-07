AKTUELNO

Politika

'BIĆEMO PRVA ILI DRUGA ZEMLJA U EVROPI KOJA TO IMA' Vučić najavio najnovije oružje

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje na TV Informer u Božićnom intervjuu.


Kaže da ćemo raditi kombinaciju gvozdene kupole i govzdene pesnice.

- Ne mogu o svemu da govorim. Bićemo prvai li druga zemlja u Evropi ćem obiti koja to ima. Ne mogu o tome da pričam, trebali bi da potpišemo ugovore za 4 ili 5 dana. Ja se tome mnogo radujem. Nije lako sa Sinišom pregovarati o tome. To će biti velika stvar za nas, a obavili smo strašno važan posao pre 5 dana, potpisali smo veliki ugovor, biće dobrih stvari - kaže Vučić.

Ističe da ljudi ne moraju da brinu oko vosjke.

- Strahovito napredujemo, samo moramo da pojačamo oko broja ljudi. - naglašava Vučić

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'ČIM MEČKA ZAIGRA U TUĐEM DVORIŠTU, ZAIGRAĆE I U NAŠEM' Predsednik Vučić zabrinut oko Grenlanda 'To će nas dovesti u potpuni haos u svetu!'

Politika

'NAROD JE VIDEO KO GOVORI ISTINU' Vučić o protestima opozicije: Ne možete na silu da radite nešto - to ljudi vide

Politika

'JA SAM UVEK SPREMAN DA PRIMIM STUDENTE' Vučić poručio - Pozivam ih da razgovaramo, oni moraju da imaju odgovornost

Politika

AMERIKA UVODI SANKCIJE PROTIV NIS-A

Politika

'SADA ZNAM SVE DETALJE O OPERACIJI U VENECUELI' Vučić: Mi iz svega izvlačimo zaključke, gledamo da zaštitimo zemlju od potencijalnog agresora

Politika

PREDSEDNIK NAJAVIO VELIKU TUŽBU PROTIV GARDIJANA I DEJLI MEJLA! Vučić: Angažovaću najbolje i najskuplje svetske advokate