'BIĆEMO PRVA ILI DRUGA ZEMLJA U EVROPI KOJA TO IMA' Vučić najavio najnovije oružje

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje na TV Informer u Božićnom intervjuu.
Kaže da ćemo raditi kombinaciju gvozdene kupole i govzdene pesnice.
- Ne mogu o svemu da govorim. Bićemo prvai li druga zemlja u Evropi ćem obiti koja to ima. Ne mogu o tome da pričam, trebali bi da potpišemo ugovore za 4 ili 5 dana. Ja se tome mnogo radujem. Nije lako sa Sinišom pregovarati o tome. To će biti velika stvar za nas, a obavili smo strašno važan posao pre 5 dana, potpisali smo veliki ugovor, biće dobrih stvari - kaže Vučić.
Ističe da ljudi ne moraju da brinu oko vosjke.
- Strahovito napredujemo, samo moramo da pojačamo oko broja ljudi. - naglašava Vučić
Autor: D.Bošković