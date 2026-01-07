'BIĆEMO PRVA ILI DRUGA ZEMLJA U EVROPI KOJA TO IMA' Vučić najavio najnovije oružje

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje na TV Informer u Božićnom intervjuu.



Kaže da ćemo raditi kombinaciju gvozdene kupole i govzdene pesnice.

- Ne mogu o svemu da govorim. Bićemo prvai li druga zemlja u Evropi ćem obiti koja to ima. Ne mogu o tome da pričam, trebali bi da potpišemo ugovore za 4 ili 5 dana. Ja se tome mnogo radujem. Nije lako sa Sinišom pregovarati o tome. To će biti velika stvar za nas, a obavili smo strašno važan posao pre 5 dana, potpisali smo veliki ugovor, biće dobrih stvari - kaže Vučić.

Ističe da ljudi ne moraju da brinu oko vosjke.

- Strahovito napredujemo, samo moramo da pojačamo oko broja ljudi. - naglašava Vučić

Autor: D.Bošković