MINISTARKA MESAROVIĆ POSETILA UGROŽENA PODRUČJA: Donete su hitne mere za snabdevanje električnom energijom

Foto: Instagram.com

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je ugrožena područja pogođena obilnim snežnim padavinama i prestankom snabdevanja električnom energijom.

Tokom obilaska, razgovarala je sa meštanima Loznice, Lipničkog Šora i Banje Koviljače, upoznajući se sa njihovim problemima i potrebama.

- Prisustvovala sam četvrtoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije u Loznici. Doneti su zaključci o hitnim neophodnim aktivnostima kako bi obezbedili uredno snabdevanje električnom energijom za naše građane u teškim vremenskim uslovima. Nastavljamo da sprovodimo odgovornu politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, zajedno sa Vladom Republike Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem- poručila je ministarka.

