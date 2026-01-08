RUŠILA DRŽAVU NALOGOM IZ KANADE Sad bi 'mama' da mazne deset hiljada dolara na tome!

Na profilu na društvenoj mreži X nazvanom "Mama protiv mašinerije" objavljeno je da se stavlja na prodaju.
Mesecima unazad, isti profil je objavljivao blokaderske laži i manipulacije, da bi uspeo da prikupi 10.400 pratilaca.
Nakon što je uvedena promena na mreži X, koja podrazumeva da se u opisu profila vidi država u kojoj je isti registrovan, saznalo se da ovaj profil radi iz Kanade.
Sada, profil "Mama protiv mašinerije" prodaje nalog, a cena? Prava sitnica, 10.000 dolara!
08. јануар 2026.
