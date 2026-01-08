AKTUELNO

Politika

RUŠILA DRŽAVU NALOGOM IZ KANADE Sad bi 'mama' da mazne deset hiljada dolara na tome!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Na profilu na društvenoj mreži X nazvanom "Mama protiv mašinerije" objavljeno je da se stavlja na prodaju.

Mesecima unazad, isti profil je objavljivao blokaderske laži i manipulacije, da bi uspeo da prikupi 10.400 pratilaca.

Nakon što je uvedena promena na mreži X, koja podrazumeva da se u opisu profila vidi država u kojoj je isti registrovan, saznalo se da ovaj profil radi iz Kanade.

Sada, profil "Mama protiv mašinerije" prodaje nalog, a cena? Prava sitnica, 10.000 dolara!

Autor: Pink.rs

#Iks

#blokaderi

#mama protiv mašinerije

#profil

POVEZANE VESTI

Politika

NIKOLIĆ ODBRUSILA ALEKSIĆU: On je, znači, sa onih 685 hiljada evra što je zgurao sebi u džep, sa tastom, jačao državu

Politika

ISPLIVAO ŠOK SNIMAK BLOKADERA! Ova hoce da se 'bori protiv ludila u obrazovanju'?! (VIDEO)

Politika

VOJVOĐANSKI SEPARATISTI POSLALI JASNU PORUKU Nemojte nam dolaziti 1. novembra ako ćete da SRBUJETE I KOSOVARITE

Politika

SVAĐA NAŠ NAROD SA OBE STRANE DRINE! Miloš Vučević oštro: Pominje i fantomske birače iz Srpske koji mu se priviđaju kao 'rat protiv Srbije'

Politika

LUTOVAC POTPUNO IZGUBIO KOMPAS! Pilja mu očitala lekciju nakon bizarne objave na X: Jedino razumno objašnjenje je da mu je neko oteo nalog (VIDEO)

Politika

JOVANOV: Šolak i Đilas bi i jare i pare – i milijardu i po evra, i da upravljaju firmama koje su prodali