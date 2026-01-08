ZAŠTO ĐILAS ŠIRI DEZINFORMACIJE I NE ŽELI DOBRO SRBIJI? Stručnjak objasnio da NE POSTOJI bojazan za rafineriju u Pančevu

Glasilo Dragana Đilasa, tabloidni portal "Direktno", širi dezinformacije u vezi sa budućnošću Naftne industrije Srbije.

Kako su pisali, mađarski MOL kupuje NIS da bi ga ugasio. O tome je na Newsmax Balkans govorio i stručnjak, koji je naglasio da takve priče nisu istinite.

"Što se tiče našeg Nisa, svašta čujemo tu, jedna od vesti koju ja ne znam da li to ljudi ne znaju ili namerno lansiraju ili jedno i drugo, da je MOL kupio ili će kupiti NIS da je zatvori. To je toliko kratkovido. Pa oni su kupili, i ovo je uglavnom objašnjenje, oni kupuju tržište. Pa oni su i sada prisutni na tržištu u Srbiji. MOL odavno, ne znam koliko godina ima, može da je i više decenija, funkcioniše na tržištu Srbije, ima svoje naftne pumpe, pa mogli su do sada da rade. Premo tome, suludo bi bilo da neko odvoji, sad da ne spekulišemo, nekoliko milijardi, da bi zatvorio refineriju. To je jedna stvar", kaže on.

Autor: A.A.