Jovanov: Porodica predsednika Vučića je bila štit i našim porodicama

Foto: TV Pink Printscreen

Poslanik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov objavio je na Instagramu snimak na kojem govori o zaštiti koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pružio svojim saborcima.

Jovanov je kazao da je porodica predsednika Vučića bila štit i drugim porodicama.

-Jeste činjenica da je porodica predsednika Vučića, na neki način, bila štit i nama i našim porodicama. Jasno, jasno da. I to možda neko ne vidi, možda neko ne želi da vidi, ali to jeste tako.Jer da su uspeli da slome predsednika Vučića, pa oni bi ostvarili sve ovo o čemu su pričali i kada smo mi u pitanju i kada su naša deca u pitanju i kada su članovi naših porodica u pitanju i sve ostalo. Zahvaljujući predsedniku Vučiću i njegovoj porodici koja je čvrsto ostala, postojano, što bi se reklo, na pozicijama na kojima je trebalo da budu. Taj njihov plan se izjalovio - naveo je Jovanov.

