Macut u Banjaluci: Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku, to je podrška pravu na postojanje i miru

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas na svečanoj akademiji u Banjaluci povodom obeležavanja Dana Republike Srpske (RS) da će Srbija uvek stajati uz RS i narod koji tu živi i istakao da ta podrška nije usmerena protiv bilo koga, već da je to podrška pravu na postojanje i podrška miru i stabilnosti.

Macut je rekao da dobro poznati srpski običaji nalažu da se o velikim praznicima braća i sestre okupljaju u jednoj kući zajedno obeležavajući svečane trenutke i dodao da je isto i danas jer su se braća i sestre sa obe strane Drine okupili uoči Dana Republike Srpske.

"Sutrašnji dan i našu kuću čuvaćemo zauvek. Ovo je trenutak u kojem, sa najdubljim naklonom i zahvalnošću odajemo počast palim borcima i njihovim porodicama, prisećamo se njihove junačke prošlosti, a sa odgovornošću prema njihovim žrtvama, gledamo prema budućnosti", rekao je Macut.

Dodao je da nas ta odgovornost podseća da je Republika Srpska realnost nastala kao potreba srpskog naroda da sam odlučuje o svojoj sudbini, realnost odbranjena u ratu i utemeljena u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

"Pre nešto više od 30 godina njime je zaustavljen rat i mi ne smemo dozvoliti da ikada više imamo ijednu žrtvu", istakao je predsednik Vlade Srbije.

Naveo je da je Dejtonski sporazum, osim što je doneo mir, postavio okvir u kojem je jedino moguće graditi stabilnost i poverenje.

"Srbija smatra da je poštovanje Dejtona, u njegovom slovu i duhu, jedini put ka trajnom miru i sigurnosti u regionu. I bez obzira na to ko šta misli, ko ima kakve želje i kako želi da uređuje Bosnu i Hercegovinu, realnost je da je ona jedino moguća kao država dva entiteta i tri konstitutivna naroda, u kojoj nema preglasavanja i nema nametanja uticaja spolja", istakao je Macut.

Predsednik Vlade Srbije je istakao da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i istovremeno snažno podržava ustavna prava Republike Srpske u okviru Dejtonskog sporazuma.

Naveo je da će da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku i narod koji tu živi i naglasio da ta podrška nije usmerena protiv bilo koga.

"Naprotiv, to je podrška svakom građaninu Republike Srpske, nevažno da li se on zvao Uroš, Safet ili Josip. Ona je podrška pravu na postojanje, na očuvanje identiteta i na poštovanje dogovorenih međunarodnih obaveza. To je podrška miru, stabilnosti i dijalogu", rekao je premijer Srbije.

Macut je ukazao da su Republika Srpska i Srbija povezane istorijom, kulturom i dubokim ljudskim vezama, ali još važnije - zajedničkim interesom da se problemi rešavaju razgovorom, a ne sukobima.

"Mir nije slabost, već najveća snaga koju jedan narod može da ima", ukazao je Macut i dodao da se samo kroz međusobno uvažavanje, bez nametanja i pritisaka, može graditi društvo u kojem će svi narodi i svi građani imati sigurnu budućnost.

Ukazao je da su potrebni stabilni odnosi, još veća i bolja ekonomska saradnja i otvoreni kanali komunikacije.

"Potrebno nam je da radimo i gradimo zajedno, da pravimo puteve, pruge, fabrike, aerodrome. Da radimo dan i noć da svakom građaninu Republike Srbije i Republike Srpske bude bolje. Jer ne može Srbiji biti dobro ako nije dobro Srpskoj, i obrnuto. Ne može biti dobro Novom Sadu ako nije dobro Doboju. Samo zajedno, zajedničkom borbom i radom, možemo da omogućimo našim građanima život dostojan čoveka", rekao

je Macut.

Predsednik Vlade Srbije je naglasio da to dugujemo onima koji su pali za Republiku Srpsku, ali i generacijama koje dolaze.

"Srbija će uvek biti tu uz vas, jer mi jedni bez drugih ne postojimo. Uoči sutrašnjeg praznika, želim nam svima srećan Dan Republike Srpske i neka donese zajedništvo, mir i stabilnost", rekao je predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut.

Svečanoj akademiji povodom Dana RS, koja se održava u dvorani "Borik" u Banjaluci, prisustvuju rukovodstvo Republike Srpske, ministri u Vladi Srbije, kao i patrijarh srpski Porfirije.

Autor: Marija Radić