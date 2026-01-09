DODIK: Srećan Dan Republike Srpske, koja je rođena za večnost

"Srećan Dan Republike Srpske, koja je rođena za večnost", poručio je danas predsednik SNSD Milorad Dodik na platformi Iks.

"Danas slavimo dan kada je rođena Republika Srpska. Slavimo naš suverenitet, identitet, tradiciju i naše ognjište"", poručio je Dodik i istakao: "Naš izbor je uvek bio mir, jedinstvo i okupljanje oko naše svetinje Republike Srpske, koja je rođena za večnost. Srećan Dan Republike Srpske".

Da podsetimo, u Banjaluci će danas nizom prigodnih manifestacija biti proslavljen Dan Republike, koji se ove godine obeležava pod sloganom "Republika Srpska majka junaka".

Данас славимо дан када је рођена Република Српска. Слaвимо наш суверенитет, идентитет, традицију и наше огњиште.



Наш избор је увијек био мир, јединство и окупљање око наше светиње Републике Српске, која је рођена за вјечност.



Срећан Дан Републике Српске! pic.twitter.com/nx5iiHZAZe — Милорад Додик (@MiloradDodik) 09. јануар 2026.

Predsednik Skupštine Organizacije starešina Vojske Republike Srpske Blagoje Kovačević izjavio je da je Dan Republike - 9. januar jedan od najznačajnijih praznika u srpskom narodu koji će i dalje biti proslavljan onako kako tradicija nalaže.

"Nažalost, kao i u nizu poslednjih godina, Republika Srpska trpi velike pritiske, kako iz Federacije BiH, tako i od pojedinih članica zapadno-evropske alijanse da se taj praznik ukine i više ne obeležava. Međutim, što nas oni više napadaju - to ćemo mi biti odlučniji da ovaj praznik proslavljamo, baš onako kako tradicija i običaji srpskog naroda zahtevaju", rekao je Kovačević koji je počasni general VRS.

Kovačević je naglasio da će i ove godine Organizacija starešina VRS učestvovati na centralnoj proslavi Dana Republike u Banjaluci, gde je juče svečano otkriveno Spomen-obleležje borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Prema njegovim rečima, Organizacija starešina VRS učestvovaće u svečanom defileu danas u Banjaluci, u kojem će tradicionalno marširati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i oko 2.000 ljudi iz civilnog sektora.

"Predstavnici Organizacije starešina svakako će prisustvovati i svečanoj akademiji povodom Dana Republike", kazao je Kovačević za Srnu.

Danas u 9 časova biće služena liturgija u Hramu Hrista Spasitelja, a u 12 časova svečani defile na Trgu Krajine.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH. Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Јugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamenjen je sadašnjim - Republika Srpska.

Autor: Iva Besarabić