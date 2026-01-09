AKTUELNO

MINISTARKA MESAROVIĆ POVODOM DANA REPUBLIKE SRPSKE Prisustvovala Svečanoj akademiji, pa se obratila snažnom porukom: Očuvanje neraskidivih veza je naš jasan prioritet

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je Svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Republike Srpske.

-Čast mi je što sam danas u Banjaluci prisustvovala Svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Republike Srpske.

Očuvanje neraskidivih veza između Republike Srbije i Republike Srpske naš je jasan i trajan prioritet. Te veze su formalno utemeljene na Dejtonskom sporazumu, ali još snažnije i neuporedivo duže na bratstvu, zajedničkoj istoriji, tradiciji, jeziku, veri, međusobnoj podršci, zajedničim snovima i težnjama. Nastavljamo da snažno podržavamo zajedničke projekte koji kroz ekonomski razvoj, investicije i saradnju donose još bolji život našem narodu sa obe strane Drine.

Čuvajući tradiciju, istovremeno jačamo naše veze i gradimo zajedničku viziju napretka prateći politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stanke vođene Milošem Vučevićem. Srećan nam Dan Republike Srpske- čestitala je putem Instagrama ministarka Mesarović.

