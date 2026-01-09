Žrtve NATO agresije više nisu bitne? Tvorac afere Generalštab bi muzej za studente, umesto za stradale u bombardovanju

Nenad Lajbenšperger, konzervator Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i blokader, koga su opozicionari proglasili osobom koja je "sapsila“ Generalštab, a potom i ličnošću godine, sada smatra da Generalštabu treba muzej studenata.

Nenad Lajbenšperger, istoričar iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, tvorac je afere "Generalštab" koju zgubidani koriste kako bi na još jedan način udarali na vlast i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ne krije da se zalaže za podele u društvu.

- Svakog koga budem sreo u budućnosti pitaću ga šta si radio u 2025. godini - sa koje strane ograde si bio? Ako je bio u Ćacilendu, nikako neću razgovarati sa njim!. Mislim da nas, nažalost, takva budućnost čeka - rekao je Lajbenšperger.

U intervjuu za tajkunski Danas - u kojem je predstavljen kao ličnost 2025. godine - govoreći o Generalštabu, za koji su "blokaderi" pričali da mu nedostaje muzej žrtava NATO agresije, nijednom nije pomenuo tu temu.

"Beogradski univerzitet bi u okviru kompleksa Generalštaba mogao da osnuje muzej studentskog pokreta, u kojem bi bili predstavljeni svi ključni studentski protesti - od perioda Kraljevine Jugoslavije - preko 1968. godine, zatim protesta 1996/7, pa sve do ovih u 21. veku" - rekao je Lajbenšperger.

Mnogi ovu izjavu smatraju dvoličnom i pitaju da li je to famozna borba za očuvanje spomenika kulture sećanja na žrtve NATO agresije, ili su studentski protesti odjednom važniji od žrtava rata, da li se za to bori ovaj istoričar?