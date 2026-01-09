Dačić čestitao Dan Republike Srpske: Jedan od najvažnijih datuma za Srbe

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je danas 9. januar - Dan Republike Srpske i istakao da je to jedan od najvažnijih datuma za srpski narod i snažan simbol jedinstva i istrajnosti u očuvanju identiteta, tradicije i nacionalnog dostojanstva.

"Građanima Republike Srpske upućujem iskrene čestitke povodom Dana Republike Srpske, uz poruku da samo složni, jedinstveni i okrenuti miru možemo sačuvati ono što je stvarano sa velikom žrtvom i odgovornošću", naveo je Dačić na Instagramu.

Istakao je da je Republika Srpska trajna i neupitna činjenica, utemeljena u Dejtonskom mirovnom sporazumu, a da jedinstvo srpskog naroda sa obe strane Drine mora da bude iznad svih podela, jer je ono najveća snaga u vremenima izazova.

"Srbija ostaje čvrsto uz Republiku Srpsku, ne samo politički, već i bratski, kao oslonac i podrška u očuvanju mira, stabilnosti i nacionalnog identiteta. Saradnja Srbije i Republike Srpske, posebno u oblasti bezbednosti i unutrašnjih poslova, predstavlja jedan od ključnih stubova stabilnosti i biće dodatno unapređivana u interesu zaštite svih građana. Živele Srbija i Srpska", naveo je Dačić u čestitki.

Dan Republike Srpske slavi se 9. januara, u znak sećanja na taj dan 1992. godine, kada je Republika Srpska nastala, pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Autor: S.M.