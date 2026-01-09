AKTUELNO

Politika

VUČEVIĆ ČESTITAO DAN REPUBLIKE SRPSKE: Srpska ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Sprske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević čestitao je danas svim građanima Republike Srpske (RS) 34 godine postojanja Srpske i istakao da ona ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva.

"Svim građanima Republike Srpske čestitam 34 godine postojanja. Rođena u teškim vremenima, stvorena za mir, Srpska ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva", naveo je Vučević na Instagramu.

Istakao je da Republika Srbija jeste i da ostaje uz Republiku Srpsku.

"Živela Republika Srpska! Živela Republika Srbija!", dodao je Vučević.

Dan Republike Srpske slavi se 9. januara, u znak sećanja na taj dan 1992. godine, kada je Republika Srpska nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Autor: Iva Besarabić

#BiH

#Dan republike

#Miloš Vučević

#Politika

#Republika Srpska

#SNS

POVEZANE VESTI

Politika

VUČEVIĆ ČESTITAO BADNJI DAN: Neka nas radost Božića ojača i bude nam inspiracija za dalje očuvanje mira! (FOTO)

Politika

'ČUVAJMO SRBIJU I SRPSKU' Lider SNS Miloš Vučević poslao moćne poruke iz Banja Luke, a EVO koji apel je uputio čelnicima Ujedinjene Srpske

Politika

'SIMBOL NAŠE SNAGE I ISTRAJNOSTI' Miloš Vučević: Zajedno nastavljamo da gradimo jaču budućnost i razvijamo Niš! (FOTO)

Politika

Vučević: Moćnim spoljnim igračima smeta suverena i slobodna

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ UZ SNAŽNE REČI VLADIKE NIKOLAJA: Neka nas Hristovo rođenje podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju- zajedništv

Politika

'Da bude godina napretka, stabilnosti i zajedništva' Dodik čestitao pravoslavnu Novu 2025. građanima Republike Srpske