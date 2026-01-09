VUČEVIĆ ČESTITAO DAN REPUBLIKE SRPSKE: Srpska ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva

Predsednik Sprske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević čestitao je danas svim građanima Republike Srpske (RS) 34 godine postojanja Srpske i istakao da ona ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva.

"Svim građanima Republike Srpske čestitam 34 godine postojanja. Rođena u teškim vremenima, stvorena za mir, Srpska ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva", naveo je Vučević na Instagramu.

Istakao je da Republika Srbija jeste i da ostaje uz Republiku Srpsku.

"Živela Republika Srpska! Živela Republika Srbija!", dodao je Vučević.

Dan Republike Srpske slavi se 9. januara, u znak sećanja na taj dan 1992. godine, kada je Republika Srpska nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Autor: Iva Besarabić