AKTUELNO

Politika

Opozicionoj N1 njihov dopisnik "pokvario" plan da kritikuju Srbiju: "Nemačka je u haosu zbog snega"

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Iako je opoziciona televizija N1 imala nameru da, kako prenose mediji, kritikuje Srbiju, njihov dopisnik im je rekao kako stvari zaista stoje.


Naime, dopisnik N1 iz Dizeldorfa je u programu te opozicione televizije rekao da su Nemačka i Berlin u haosu zbog snega, kao i da brojna domaćinstva nemaju struje.

Takođe je rekao da ne rade škole u na primer u Hamburgu, otkazani su i sastanci političara.

Veliki problem je, kako je rekao Berlin, gde je nestalo i struje, gde oko 100.000 ljudi nije bilo struje. Ta agonija je, kako je rekao, trajala danima, a na meti je bio gradonačelnik Berlina koji je uhvaćen kako usred krize igra tenis.

