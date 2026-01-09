Opozicionoj N1 njihov dopisnik "pokvario" plan da kritikuju Srbiju: "Nemačka je u haosu zbog snega"

Iako je opoziciona televizija N1 imala nameru da, kako prenose mediji, kritikuje Srbiju, njihov dopisnik im je rekao kako stvari zaista stoje.



Naime, dopisnik N1 iz Dizeldorfa je u programu te opozicione televizije rekao da su Nemačka i Berlin u haosu zbog snega, kao i da brojna domaćinstva nemaju struje.

Takođe je rekao da ne rade škole u na primer u Hamburgu, otkazani su i sastanci političara.

Veliki problem je, kako je rekao Berlin, gde je nestalo i struje, gde oko 100.000 ljudi nije bilo struje. Ta agonija je, kako je rekao, trajala danima, a na meti je bio gradonačelnik Berlina koji je uhvaćen kako usred krize igra tenis.