'JA NISAM MOJ DEDA' Unuk Slobodana Miloševića za Pink progovorio o svom političkom radu: Otkrio da ga zanima samo JEDNA STVAR, Jeremićeva mu predvidela ministarsku poziciju!

Foto: Pink.rs, Tanjug/Darko Vojinović

Unuk Slobodana Miloševića, Marko Milošević, danas je bio ekskluzivan gost voditeljke Jovane Jeremić u okviru ''Jutra sa dušom''.

Kako Milošević kaže u razgovoru sa voditeljkom, nije siguran na koga je nasledio politički talenat, ali je činjenica da neverovatno liči na babu Miru Marković.

Foto: Printscreen YouTube/BBC HARDtalk

- Možda sam i na dedu, babu, možda na oboje. Ljudi ne znaju da mene niko nije spremao za politiku. Majka me podoržala jer je uvek bila uz mene. Tata nije bio za to, jer zna kako je njegov otac završio zbog političke karijere. Sve je to lična ambicija. Za neki dan ću da napunim 27 godina - rekao je Milošević.

Foto: TV Pink Printscreen

Prosvetne teme su bitne, jer odrasli ljudi su rezistentni na pormenu, nepoverljivi su.

- Ja znam koliki teret nosim. Mene ljudi posmatraju kao ekstenziju politike Slobodana Miloševića. Ja nisam moj deda, ja želim da pokažem drugačiju ličnost, okolnosti. Mi i dalje živimo ono posle 5. oktobra. Ima sentimenta u ljudima, imaju dobru nameru, misle da se bore za dobro - kaže Milošević.

- Likom ličim na babu, ali ne znam na koga karakterno ličim - rekao je potom.

Kako je potom istakao, njegova politika zasniva se na prosveti, na šta je Jeremićeva dodala da ga vidi kao budućeg ministra prosvete.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D.Bošković

