GENOCIDNI SRBI I UKIDANJE RS Ovo je dokaz da DUNP ekipa iz Novog Pazara kreira suštinu blokaderske politike! (VIDEO)

Cilj blokadera je jasan - Srbe proglasiti za genocidne, a Republiku Srpsku ukinuti!

Na više blokaderskih profila objavljene su poruke u kojima se čestita Dan Republike Srpske.

Međutim, ubrzo je stigao odgovor u vidu objave na profilu DUNP:

"U tome je stvar. Mi iza ovoga ne stojimo i nas niko ne pita kada je ovakva stvar u pitanju. Ova objava je krajnje sramotna. Molimo kolege da reaguju i da obrišu ovo. Ako kažemo da nas solidarnost predstavlja, neka to ne bude samo za kamere.

Odmah se oglasila i Vesna Pešić:

"Nosite se svi vi mladi a i stari u p.m. ako mislite da smo velikim herojstvom i žrtvama napravili RS s kojom se moramo ujediniti. Marš pokvarenjaci koji sejete te laži. Laž je postala istina vidim da su se studenti bacili na jedinstvo sa RS stam ih bilo za njih neću glasati," navela je.

"Vrlo neprijatno. Mnogo neznanja. Malo stida," napisao je još jedan srbomrzac Naim Leo Beširi.



Suzana Trininić je takođe skočila: "Kakvo elementarno nepoznavanje istorije, a bogami i geografije. Baš ste se osramotili."

Ovo je čist dokaz šta je zapravo blokaderska politika. 1. Srbi su genocidni, 2. RS treba ukinuti.

I to je to.