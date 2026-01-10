TIHI HEROJI SRBIJE! Ministarka Mesarović izrazila veliku zahvalnost hrabrim radnicima NADLJUDSKI NAPORI U NEZAMISLIVIM USLOVIMA

Potpredsednica Vlade Srbije i ministrka privrede Adrijana Mesarović nalazi se na terenu sa radnicima nadležnih službi koji danonoćno rade na popravci elektrine mreže koja je na više mesta teško oštećena, usled vremenskih nepogoda koje su zadesile Srbiju.

Ministarka Mesarović je izrazila svoju veliku zahvalnost ljudima koji ulažu nadljudske napore radeći danima u najtežim uslovima.

-Velika zahvalnost našim borcima koji su na terenu bez prestanka, u prethodnih šest dana, u nemogućim uslovima, kako bi uspostavili snabdevanje električnom energijom na teritoriji naše zemlje, posebno u Mačvanskom, Borskom i Kolubarskom okrugu.

Sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem, svakodnevno se borimo da sva domaćinstva u najkraćem mogućem roku ponovo dobiju stabilno snabdevanje električnom energijom - napisala je ministrka.

