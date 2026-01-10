BRNABIĆ RASKRINKALA ŠOLAKOVE MEDIJE: Pozivaju na masovne tužbe protiv Srbije dok Evropa grca u snegu!

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na pisanje portala Nova.rs, optužujući ih da direktno rade protiv sopstvene države i građana.

Povod za reakciju je tekst u kojem se građanima sugeriše kako da tuže institucije zbog zastoja u saobraćaju izazvanih zimskim nepogodama.

Cilj je pravni haos i pražnjenje budžeta

Brnabić je u objavi na mreži X upozorila da ovakvi pozivi na "masovne tužbe" imaju za cilj stvaranje haosa u pravosuđu. Čak i ako su tužbe besmislene, one, prema njenim rečima, nose opasne posledice.

— Čak i ako te tužbe budu odbačene, što je najrealnije, one će dovesti do zatrpavanja sudova i maltretiranja građana koji zaista traže pravdu. Na kraju, to vodi do plaćanja penala zbog suđenja u nerazumnom roku, i to direktno iz državnog budžeta — objasnila je Brnabić.

A svi mi u Srbiji, ponovo, otkrivamo koji "mediji" rade direktno protiv države i svih građana. Mislim, ako je postojao iko ko je još uvek sumnjao. To su ovi Šolakovi koji pozivaju na masovne tužbe, koje, čak i ako budu odbačene kao potpuno besmislene, a što je najrealnije,… pic.twitter.com/Ndp9ncfG3r — Ana Brnabic (@anabrnabic) 10. јануар 2026.

U Evropi kolaps, ali niko ne ruši svoju državu

Predsednica Skupštine je napravila paralelu sa zemljama Zapadne Evrope koje se trenutno suočavaju sa mnogo težim posledicama nevremena, ističući licemerje domaćih "tajkunskih medija".

— U Britaniji, Francuskoj i Holandiji desetine hiljada ljudi je bez struje, škole ne rade, aerodromi su blokirani, nema gradskog prevoza. Ipak, niko iz tamošnjih medija se nije setio da savetuje građane kako da tuže svoju državu. To je zato što su tamo mediji zaista mediji, a ne poslušnici sa političkom agendom — napisala je ona.

"Mržnja prema sopstvenoj zemlji"

Brnabić je zaključila da ovakvi postupci pokazuju nivo mržnje određenih krugova prema Srbiji, ali je poručila da to vlastima daje samo dodatnu motivaciju.

— Nestvarno je koliko je mržnje u nekim ljudima prema sopstvenoj zemlji. Samo vi napred – sve uvek o sebi kažete. Nama ste neiscrpna motivacija da se borimo i radimo još više — poručila je predsednica Skupštine.

Autor: Dalibor Stankov