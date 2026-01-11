MRDIĆ: TOK je još u avgustu tvrdio da je budžetu naneta šteta od 115 miliona dolara, a svega pet meseci kasnije naručuje ekonomsko veštačenje kako bi se utvrdilo da li šteta uopšte postoji?

Pred Novu godinu tajkunski portal Nova objavio je da je “Nenadovićevo tužilaštvo organizovanog kriminala”, donelo Naredbu o građevinskom i ekonomskom veštačenju u propalom slučaju ”finansijske istrage projekta izgradnje brze pruge Beograd – Budimpešta”, kaže predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

Tajkunski portal Nova, “službeni list tužilaštva organizovanog kriminala”, nije objavio od koga je TOK tražio da izvrši veštačenje. Nisu to uradili, jer bi se saznalo da je na neformalnom sastanku sa osobama koje vode ove dve institucije Nenadićeva desna ruka tužilac Jasmina Milanović Ganić zahtevala da svi koji budu angažovani na ovom veštačenjeu moraju da imaju dokaz da su učestvovali u protestima koji su se dešavali u Srbiji poslednjih godinu dana!? Ovo veštačenje naređeno je tek krajem decembra zato što je više veštaka odbilo da radi veštačenje po nalogu Jasmine Milanović Ganić pošto je tražila da se obavežu da će, po svaku cenu, kao nalaz da objave podatak koji bi pokrio saopštenje ovog tužilaštva od 1. avgusta 2025. godine. Tužilac Jasmina Milanović Ganića je ovim radnjama počinila krivično delo ali o tome ćemo kasnije.

Sada postavljam pitanja tužiocima Mladenu Nenadiću i Jasmini Milanović Ganić:

* ”Tužilaštvo organizovanog kriminala” 1. avgusta je, kada je pokrenulo krivični postupak povodom finansijske istrage brze pruge Beograd – Budimpešta, objavilo da je naneta šteta budžetu Republike Srbije u iznosu od 115 miliona dolara. Kako ste utvrdili ovaj iznos ako šest meseci kasnije naručujete ekonomsko veštačenje koje treba da utvrdi da li je uopšte naneta šteta budžetu Republike Srbije?

* Zašto vam je bilo potrebno pet meseci od početka postupka da naručite veštačenje? Da li zato što je tužilac Jasmina Milanović Ganić odbijena od više veštaka koji su odbili njene zahteve da po svaku cenu moraju da potvrde iznos od 115 miliona dolara koje je vaše tužilaštvo objavilo 1. avgusta bez ikakvih dokaza?

* Da li je tužilac Jasmina Milanović Ganić na sastanku sa rukovodiocima dve institucije koje su angažovane Naredbom tužilaštva da svi koji budu angažovani na ovom veštačenju moraju da imaju dokaz da su učestvovali u protestima protiv predsednika Vučića koji su se dešavali u Srbiji poslednjih godinu dana!?

* Da li ste svesni da ste prekršili Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku jer osumnjičenima niste pre prvog saslušanja dali veštačenje? Kako da im date veštačenje koje niste ni uradili? Da li je tačno da je lični predstavnik vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac u vašem tužilaštvu organizovanog kriminala, blokader Aleksandar Barac, na pitanje jednog od osumnjičenih zašto nemaju veštačenje rekao ”da im veštačenje ne treba jer vi imate svoju istinu”?

Ne očekujem da tužioci koje sam prozvao odgovore na ova pitanja. Oni veruju da će ih zaštiti stranci za koje rade protiv svoje zemlje a za komunikaciju sa društvom služi im ”Službeni list Tužilaštva organizovanog kriminala”, portal Nova S.

To što neću da dobijem odgovor ne znači da Mladen Nenadić, Jasmina Milovanović Ganić i Aleksandar Barac neće da odgovaraju za krivična dela koja su počinili u ovom ali i drugim slučajevima. Jer, vreme odgovornosti dolazi.