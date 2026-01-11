Stižu jezive poruke iz Novog Pazara: Filipović se raduje sukobu blokadera, a evo šta su rekle Emina i Nusreta - opšti haos

Opšti haos zavladao je među blokaderima - dok se jedni raduju njihovom međusobnom sukobu, drugi, pre svega oni iz Novog Pazara, nastavljaju da šire jezive poruke.

Naime, jedan od dojučerašnjih ideologa blokadera, Stevan Filipović, režiser i profesor na FDU, objavio je na društvenoj mreži Instagram poruku iz koje je više nego jasno koliko ga raduje što se njegovi zgubidani sve više i na svakom nivou sukobljavaju.



"Jedna od lepota ovog parcijalnog povlačenja sa javne scene je što ne moram da kažem "a šta sam vam rekao" svaki put ka "Filozofi u blokadi (mozga)" izbace post koji je udba pisala da vam baci kao kosku oko koje ćete da se koljete i delite, i što ne moram da ulazim u rabbit hole debate da li su udba ili su samo retardi. Jer je ta debata iste strukture kao Knezova pesma Da l' si ikada...", napisao je Filipović.

Gotovo istovremeno, na Instagramu se oglasila i poznata novopazarska blokaderka Emina Spahić, besna jer je sa pojedinih naloga na društvenim mrežama "studenata u blokadi" čestitan dan Republike Srpske.

"Studentska borba je i borba za slobodu medija, kao i za odgovornost onih koji ih zloupotrebljavaju u političke svrhe i promociju šovinizma, mržnje i izazivanje podela", napisala je ona između ostalog.

Na sličan način se oglasila i Nusreta Brunčević.

- Pisala sam na TAKT-u o trenutnim dešavanjima kao što su pevanje šovinističkih pesama i čestitanje devetog januara od strane nekih studenata - istakla je Nusreta govoreći o svom sramnom tekstu s naslovom: "Informer i neki fakulteti: Ista pesma, drugo pakovanje".

I ona je pobesnela jer su pojedini blokaderi 9. januara čestitali rođendan Republike Srpske.

"Na Informeru ništa novo, ali na profilima studenata koji se javno bore za vrednosti koje nemaju nikakve veze s temeljima takozvane Republike Srpske - to jeste novina", glasi samo deo skandaloznog spisanija Nusrete Brunčević koja RS naziva i genocidnom tvorevinom!?!