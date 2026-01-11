JOVANOV RASTURIO ĐILASA: Umislio si da si Konstrakta, a jedini THE END koji ćeš videti je TVOJ!

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov uputio je razarajuću repliku Draganu Đilasu, nakon što je lider SSP-a pokušao da "proglasi pad režima" bizarnom metaforom o babinoj penziji. Jovanov je ovaj Đilasov pokušaj nazvao "infantilnom inverzijom" i poručio mu da sve što je napisao važi isključivo za njega samog.

Jovanov se posebno osvrnuo na Đilasovu kreativnost u pisanju postova na mreži X, ismevajući njegove pokušaje da zvuči mudro koristeći citate iz popularne kulture i stare serije.

"Evo sa'će" i Đekna kao vrhunac politike

"Kao vrhunac svoje političke misli, Đilas je uspeo da parafrazira Đeknu (vlast još nije pala, a kad će ne znamo), a onda tome doda i Konstraktino 'evo sa'će'. Alal vera!", napisao je ironično Jovanov.

Каква инфантилна инверзија!



Све што је Ђилас написао, али од речи до речи, важи искључиво за њега и блокадере око њега у Народној скупштини.



Као врхунац своје политичке мисли, Ђилас је успео да парафразира Ђекну (власт још није пала, а кад ће не знамо), а онда томе дода и… https://t.co/1MtdcVUfPZ — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 11. јануар 2026.

On je istakao da je Đilas, dok je smišljao te "premudrosti", zaboravio da pogleda svoje okruženje u kojem više nema ni birače, niti bilo koga koga predstavlja, pa čak ni sopstvene članove stranaka.

Propao plan sa studentima: "Neće da budu vaše naivčine!"Jovanov je naglasio da se opozicija do neukusa dodvoravala studentima blokaderima, nadajući se da će im oni biti "ulaznica" za vlast, ali da je taj plan propao:

Studenti neće da budu naivčine: Jovanov tvrdi da studentima ne pada na pamet da igraju ulogu koju su Đilas, Aleksić, Ponoš i ekipa koristili još od 2017. godine.

Milioni za nepostojeće stranke: Optužio je lidere opozicije da su na tuđem aktivizmu uzimali milione evra za svoje "nepostojeće stranke" dok su glumili političare bez ikakvog rada i organizacije.

Pravi pravcati THE END

Jovanov je zaključio da je čitavoj ekipi sa liste "Srbija protiv nasilja", kao i njihovim satelitima poput Miloša Jovanovića, nastupio potpuni politički kraj i odlazak u beznačajnost.

"Ne 'evo sa'će' i jednog dana. Nego je nastupio. Izbori će biti samo verifikacija toga i jedan pravi pravcati THE END", poručio je Jovanov.

Autor: Dalibor Stankov