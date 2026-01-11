AKTUELNO

Politika

JOVANOV RASTURIO ĐILASA: Umislio si da si Konstrakta, a jedini THE END koji ćeš videti je TVOJ!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Repulike Srbije/Peđa Vučković ||

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov uputio je razarajuću repliku Draganu Đilasu, nakon što je lider SSP-a pokušao da "proglasi pad režima" bizarnom metaforom o babinoj penziji. Jovanov je ovaj Đilasov pokušaj nazvao "infantilnom inverzijom" i poručio mu da sve što je napisao važi isključivo za njega samog.

Jovanov se posebno osvrnuo na Đilasovu kreativnost u pisanju postova na mreži X, ismevajući njegove pokušaje da zvuči mudro koristeći citate iz popularne kulture i stare serije.

"Evo sa'će" i Đekna kao vrhunac politike

"Kao vrhunac svoje političke misli, Đilas je uspeo da parafrazira Đeknu (vlast još nije pala, a kad će ne znamo), a onda tome doda i Konstraktino 'evo sa'će'. Alal vera!", napisao je ironično Jovanov.

On je istakao da je Đilas, dok je smišljao te "premudrosti", zaboravio da pogleda svoje okruženje u kojem više nema ni birače, niti bilo koga koga predstavlja, pa čak ni sopstvene članove stranaka.

Propao plan sa studentima: "Neće da budu vaše naivčine!"Jovanov je naglasio da se opozicija do neukusa dodvoravala studentima blokaderima, nadajući se da će im oni biti "ulaznica" za vlast, ali da je taj plan propao:

Studenti neće da budu naivčine: Jovanov tvrdi da studentima ne pada na pamet da igraju ulogu koju su Đilas, Aleksić, Ponoš i ekipa koristili još od 2017. godine.

Milioni za nepostojeće stranke: Optužio je lidere opozicije da su na tuđem aktivizmu uzimali milione evra za svoje "nepostojeće stranke" dok su glumili političare bez ikakvog rada i organizacije.

Pravi pravcati THE END

Jovanov je zaključio da je čitavoj ekipi sa liste "Srbija protiv nasilja", kao i njihovim satelitima poput Miloša Jovanovića, nastupio potpuni politički kraj i odlazak u beznačajnost.

"Ne 'evo sa'će' i jednog dana. Nego je nastupio. Izbori će biti samo verifikacija toga i jedan pravi pravcati THE END", poručio je Jovanov.

Autor: Dalibor Stankov

#Milenko Jovanov

#SNS

#SSP

#dragan djilas

#izbori srbija

#politicki sukob

#skupstina srbije

#the end

#vesti dana

POVEZANE VESTI

Politika

JOVANOV ODGOVORIO NA ĐILASOVU IZJAVU: Fakultete pretvorili u brloge i svinjce, univerzitete upropastili, škole uveli u anarhiju- posledice će biti kat

Politika

'MA U PRAVU JE ĐILAS, MI PROPADAMO, ON RASTURA' Jovanov: Ovakvim bednim lažima oni drže u hipnozi i balonu ludila ljude koji ih prate

Politika

JOVANOV ODGOVORIO ĐILASU: Opet pisao Marti Kos?! A je l' mu odgovorila na prethodno kad već piše novo

Politika

'MI OVO RADIMO DA POMOGNEMO VAŠIM TAJKUNIMA' Jovanov oštro odgovorio lideru SSP: Đilas ima dve zgrade u Negotinu koje nisu legalizovane

Politika

Jovanov oduvao blokadere: Ovo su agresivni ateisti (VIDEO)

Politika

ENIGMA I REBUS UMOTANI U MISTERIJU... Milenko Jovanov reagovao na blamantan snimak: Joj, "elito"