NAORUŽAVAJU SE DO ZUBA: Kurti uz pomoć Hrvata i Albanaca gura lažnu državu u NATO! Srbija im je jedina meta!

Dok Srbija ulaže napore u deeskalaciju i očuvanje mira, u Prištini se, uz svesrdnu pomoć Zagreba i Tirane, ubrzano sprema vojni scenario.

Prema saznanjima analitičara, sporazum o vojnoj saradnji koji je potpisan prošle godine ulazi u kritičnu fazu: albanska oklopna vozila "Šota" počeće da se proizvode i na teritoriji Kosova i Metohije!

Ovo, uz najave otvaranja fabrika dronova i municije, kao i kupovinu američkih helikoptera "Blek hok", jasno ukazuje na to da se KBS ubrzano transformiše u pravu vojsku, uprkos svim međunarodnim zabranama.

Šta je zapravo "Šota"?

Prvo albansko borbeno vozilo dizajnirano je da izdrži mine i zasede.

Kapacitet: 2 člana posade i 8 vojnika.

Oklop: Balistička zaštita BR7, otporna na municiju kalibra 7,62 mm.

Otpornost: Izdržava eksplozije do 6 kilograma TNT ispod vozila.

Sinhronizovan napad na srpske interese

Politički analitičar Dejan Miletić ističe da ovi potezi potvrđuju sve ono na šta su predsednik Aleksandar Vučić i srpski stručnjaci upozoravali.

"Sve ovo je nedvosmisleno usmereno ka stvaranju Vojske Kosova. Turska im šalje dronove, Amerikanci helikoptere, a Hrvati i Albanci pomažu u proizvodnji oklopnjaka. Oni znaju da je Srbija vojno nadmoćnija, pa zato prave ove neprirodne alijanse i beže pod okrilje NATO-a", ocenjuje Miletić za Kurir.

Strah od srpske moći

Miletić dodaje da su optužbe Prištine o "navodnom napadu Srbije" samo providni izgovori. "Srbija nikada nikoga nije napala, ali neće dozvoliti da bude uvučena u sukob. U njima leži iracionalni strah od naše nadmoći, zbog čega kukaju na naše 'rafale' i hitno otvaraju fabrike municije", zaključuje on.

Dok se u srcu Evrope zvecka oružjem, poruka Beograda ostaje ista: Mir i stabilnost su prioritet, ali bezbednost srpskog naroda nema cenu.

Autor: Dalibor Stankov