STAROVIĆ: Napad na Ladislava Trajera — udar na vrednosti sećanja i ljudskog dostojanstva

Kao šef srpske delegacije pri Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust @TheIHRA, organizaciji koja se zalaže za očuvanje sećanja na žrtve Holokausta i borbu protiv antisemitizma, netolerancije i mržnje, sa dubokim zgražavanjem osuđujem napad na gospodina Ladislava Trajera, predsednika Jevrejske opštine Novi Sad.

Ovaj čin nasilja i mržnje, koji se dogodio u januaru, samo nekoliko dana pre obeležavanja sećanja na strašnu Novosadsku raciju tokom Holokausta, predstavlja direktan udar na vrednosti koje IHRA promoviše: poštovanje ljudskog dostojanstva, sećanje na prošlost i sprečavanje ponovnog pojavljivanja mržnje prema Jevrejima i drugim narodima.

U Republici Srbiji, zemlji koja je pretrpela ogromne gubitke tokom Holokausta i koja aktivno učestvuje u međunarodnim naporima za borbu protiv antisemitizma, takvi akti nemaju mesta. Oni su suprotni našim naporima da izgradimo društvo zasnovano na toleranciji, međusobnom uvažavanju i zajedništvu.

Pozivam nadležne organe da hitno istraže ovaj incident, utvrde odgovornost počinilaca i preduzmu sve mere u skladu sa zakonom kako bi se sprečilo širenje mržnje i zaštitili svi građani, bez obzira na njihovo poreklo ili veru. Srbija, kao članica IHRA, ostaje posvećena borbi protiv antisemitizma i očuvanju sećanja na Holokaust, jer samo kroz sećanje i akciju možemo sprečiti da se istorija ponovi.

Autor: D.Bošković