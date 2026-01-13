SRPSKI NAROD KOJI ŽELI ZAŠTITU SVOG JEZIKA ĆE UVEK IMATI PODRŠKU SRBIJE! Vučić o novim udarima na Srbe u Crnoj Gori: Videćemo kakav će biti odgovor Podgorice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Abu Dabija, gde prisustvuje Nedelji održivosti 2026.

Vučić je između ostalog govorio i o novim udarima na Srbe u Crnoj Gori.

- To su političke igre i trikovi u koje ne bih da ulazim. Jasno je da je potpuno legitimna borba srpskog naroda za srpski jezik. Sada imaju dve škole, jednu koja to smatra stvarnim i suštinskim ciljem, a ima i druga koja se za to zalaže formalno, ali će uvek biti u vladi pa makar ništa ne uradili To je njihova stvar i oni neka o tome odlučuju.

Srpski narod koji želi zaštitu svog jezika, koji je dominantan jezik u Crnoj Gori, će uvek imati podršku Srbije, rekao je predsednik.

- Milan Knežević je moj prijatelj, i za Dajkovića mogu reći isto. Očigledno je da se vlastima u Podgorici nije dopalo ponašanje Dajkovića, zato ga sklanjaju. Video sam i saopštenje DNP Milana Kneževića, koji je rekao da želi da srpski jezik, pismo i trobojka, budu glavne teme razgovora. Videćemo kakav će odgovor biti vlasti u Crnoj Gori. Pretpostavljam isti kao i prethodne vlasti Mila Đukanovića. Samo će se igrati toga, mi smo za, mi smo protiv, ali većinu nemaju. Ali ajde, da ne govorim dalje, ponekad je bolje biti gospodar neizgovorene reči - rekao je on.

Podsećamo, Vladislav Dajković je za Kurir otkrio da će sam podneti ostavku, kao i da "plaća cenu nastavka institucionalnog, političkog i svakog drugog progona srpskog naroda u Crnoj Gori".

- Dobio sam odluku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića o mojoj suspenziji i trajnom udaljavanju sa posla, uz meru fizičke zabrane prilaska zgradi Opštine. Razlog za ovakvu drastičnu i politički motivisanu odluku nije bilo kakvo kršenje zakona, zloupotreba položaja, krađa, nameštanje tendera ili kompromitovanje institucija Glavnog grada, već iskljucivo činjenica da sam podržao Srbe u Zeti koji su protestovali protiv izgradnje kolektora za prečišćavanje otpadnih voda. Drugim rečima, kažnjen sam zato što sam bio na ulici sa svojim narodom, zato što sam stao uz Srbe u Zeti i uz svog saborca Kneževića. Zbog toga danas plaćam cenu - kaže Dajković i dodaje:

- Odavno smatram da Srbima nije mesto u ovakvoj vlasti, koja je nastavila potpuno istu matricu ponašanja kakvu je imao režim Mila Đukanovića punih 30 godina. Činjenica da se smjenjuju i progone srpski politički predstavnici samo zato što su zajedno sa svojim narodom na ulici, najbolje govori o karakteru ove vlasti. Siguran sam da Crnu Goru vrlo brzo očekuju vanredni parlamentarni, ali i gradski izbori. Na tim izborima, građani će imati priliku da jasno kažu da li podržavaju nastavak progona, nepravde i diskriminacije, ili žele slobodnu, pravednu i dostojanstvenu Crnu Goru u kojoj niko neće biti kažnjen zato što je uz svoj narod.

Autor: D.Bošković