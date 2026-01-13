Glišić: Delegacija EP ne dolazi da razgovara,nego da podstiče one koji bi da ruše Srbiju

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić izjavio je danas da delegacija Evropskog parlamenta (EP) dolazi u Srbiju ne da razgovara nego da, kako je naveo, podstiče one koji bi da ruše Srbiju.

Podržavam odluku da niko ne primi te turiste koji ovde dolaze da vide. Dobro je da dođu da vide da je Beograd bolji, sređeniji u odnosu na njihov grad ili na gradove u Zapadnoj Evropi, da se razvija brže nego ostatak Evrope. Da je napredovao, da se izgradio, da ako neki od njih nisu dugo bili da vide jasnu razliku koliko su i Beograd i Srbija napravili koraka napred. Kao turisti, ste dobrodošli a kao sagovornici, daleko vam lepa kuća, jer sa vama nemamo šta da razgovaramo, rekao je Glišić za TV Pink.

Glišić je dodao da podržava stav da evroparlamentarci koji dolaze u Srbiju, a među kojima ima i hrvatskih poslanika, ne budu primljeni.

Odgovarajući na pitanje da li će evroparlamentarci osuditi događaj u Splitu, kada su mladi u jednom kafiću pevali ustašku pesmu u kojoj se veliča klanje Srba, rekao je da evroparlamentarci neće osuditi glorifikovanje nacizma u Hrvatskoj.

- Kako da osude kada tu sede ljudi koji podstiču jedno takvo ponašanje, slave i hvale one koji su klali i ubijali Srbe u Jasenovcu i koji su kasnije devedesetih učinili velike zločine prema Srbima? - upitao je Glišić.

Istakao je da Hrvatska vrlo pažljivo radi na negovanju tradicije mržnje prema Srbima i slavljenju zločina koje su činili prema Srbima.

-To je kod njih postalo folklor koji se vrlo pažljivo neguje a država na njega reaguje tako što ga podstiče, neguje, glorifikuje. Videli ste da je i premijer Hrvatske Plenković bio pre koncerta koji je Tompson držao u Zagrebu i hvalio se kako njegova deca slušaju tu muziku. To je jasna poruka za sve one ljude koji tamo prate da je to nešto što treba i te mlade generacije, bukvalno maloletnici da krenu da baštine kao nešto što je sada njihova tradicija.To je mrzi, ubij, zakolji Srbina. Na talasu toga se i ne iznenadite kada nam naprave nekakvu delegaciju, nazovi delegaciju poput tri srbomrsca koja treba da dođu u Srbiju u delegaciji Evropskog parlamenta - rekao je Glišić.

Govoreći o najnovijim događajima u Crnoj Gori ocenio je da se sadašnje rukovodstvo Crne Gore ponaša gore nego što je bilo za vreme režima Mila Đukanovića koji je otvoreno mrzeo Srbiju i proganjao i Srpsku pravoslavnu crkvu i Srbe u Crnoj Gori.

-Ja samo želim da dam jasnu podršku Milanu Kneževiću i Vladislavu Dajkoviću koji je sada meta otvorenog progona. Pa samo što im tamo ne vezuju žute trake oko ruke zbog toga što su Srbi- rekao je Glišić.

Istakao je da će Srbija stajati uz njih i da im se daje podrška da istraju u ostvarenju prava Srba.

Autor: D.Bošković