JEDINA VAŠA DEVIZA JE - ŠTO GORE ZA SRBIJU, TO BOLJE ZA NAS: Ministar Lončar oštro odgovorio na lažne tvrdnje Đilasove poslanice

Ministar Zlatibor Lončar oštro je reagovao nakon tvrdnji poslanice SSP Jelene Spirić da je zdravstveni sistem "doveden u terminalnu fazu raspada" i da nema dovoljno fiziološkog rastvora.



- Apsolutna je laž, zlonamerna i podla, sve što je danas izrekla poslanica Jelena Spirić, govoreći o ugroženosti pacijenata zbog nestašice fiziološkog rastvora. Činjenice jeste, lako proverljiva, da ni u jednom trenutku, apsolutno niti jedan pacijent u bilo kojoj bolnici nije bio ugrožen, kao i da nije bilo ugroženosti snabdevanja, niti nedostatka fiziološkog rastvora u bilo kojoj ustanovi u Republici Srbiji. To je je činjenica, koju zna svako ko je u prethodnom periodu zbog lečenja boravio u bolnici - naglasio je ministar.

On je naglasio da činjenice poslanici Spirić i njenim mentorima nije važno.

- Oni su očigledno toliko informisani da bolje i od samih pacijenata koji leže u bolnicama znaju da li ima ili nema fiziološkog rastvora u zdravstvenim ustanovama. Oni su, očigledno, toliko podli i zli, da ne prezaju od laži i obmanjivanja građana, radi stvaranja panike i haosa. Dokazali su već, bezbroj puta, da im je jedina politika ona koja za cilj ima rušenje Srbije, izazivanje nereda i haosa, jer im je jedina deviza "što gore za Srbiju, to bolje za nas" - rekao je Lončar, i zaključio:

- I na kraju, moram istaći, da je jedino što je u terminalnoj fazi raspada jeste njihov dodir sa stvarnošću. Da nije tako, videli bi odavno da im građani Srbije ne veruju, da ih preziru i odbacuju, da ih ne žele. Džaba sve laži, jer dobro pamte građani Srbije njihovo rukovođenje državom i zdravstvenim sistemom! Nije narod ove zemlje zaboravio kako su izgledale ruševine od zdravstvenih ustanova u kojima su tada lečeni građani, bez lekova, bez medicinskih aparata. Pamte građani Srbije njihov javašluk, lopovluk i nestručnost. Daleko bilo, i ne povratilo se, to im poručuje Srbija!

Autor: D.Bošković